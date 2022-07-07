Инвалиды в Тагиле подадут в суд на подростков-вандалов из-за испорченного фасада

Вандалы орудуют во всех районах Нижнего Тагила. Они не только разрисовывают граффити и надписями фасады домов, парки и скверы, но и ломают детские площадки и малые архитектурные формы, установленные для горожан. Например, неизвестные испортили новую построенную скейт-площадку в парке Металлургов, а камеры видеонаблюдения там пока не установлены.