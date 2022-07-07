Инвалиды в Тагиле подадут в суд на подростков-вандалов из-за испорченного фасада

Posted 7 июля 2022, 06:14
Published 7 июля 2022, 06:14
Modified 29 ноября, 18:39
Updated 29 ноября, 18:39
По словам председателя, надписи и граффити на фасаде общества инвалидов на Ленинградском проспекте, 38 стали появляться около двух лет назад и ему своими силами приходилось их отмывать.
Вандалы просто терроризируют. В этот раз два подростка пришли показывать девушке свое «творчество» на стенах. Я узнал их, так как камеры зафиксировали момент, когда они рисовали. Время было 3.30 утра, они орудовали минут десять. Я подал заявление в полицию, — рассказал редакции TagilCity.ru Игорь Постоногов.
Он пояснил, что пришла участковая, чтобы взять видеозаписи. Подростков нашли, им обоим по 16 лет. Они признались в вандализме и в этот же день пришли отмывать фасад.
Вот только не очень хорошо у них это получилось — больше размазали, чем убрали. Следы все равно остались. Я заказал сметы на ремонт в управляющей компании. Когда они будут готовы и определена сумма, подам в суд иск о возмещении ущерба, — отметил тагильчанин.
По словам председателя, только новые режимные доски обойдутся в восемь тысяч рублей. Смета на ремонт фасада пока не готова.
Пора уже остановить это — весь город в надписях! Надо устроить «показательную порку», чтоб больше желания ни у кого не возникало писать на стенах, — считает Игорь Постоногов.
Вандалы орудуют во всех районах Нижнего Тагила. Они не только разрисовывают граффити и надписями фасады домов, парки и скверы, но и ломают детские площадки и малые архитектурные формы, установленные для горожан. Например, неизвестные испортили новую построенную скейт-площадку в парке Металлургов, а камеры видеонаблюдения там пока не установлены.