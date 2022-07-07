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Posted 7 июля 2022, 03:19

Published 7 июля 2022, 03:19

Modified 29 ноября, 18:32

Updated 29 ноября, 18:32

Свердловчанин обматерил продавщицу за сдачу кубиками для бульона

7 июля 2022, 03:19
Мужчина в Верхней Туре нецензурно обругал продавщицу, которая дала ему сдачу кубиками для бульона вместо денег.

Видео с камеры видеонаблюдения разместила у себя в социальных сетях Елена Опалева. На кадрах женщина дает мужчине три кубика для бульона вместе с остальной сдачей. Покупатель, увидев это, отбросил продукт за прилавок продавщице и заявил, чтобы она съела это сама.

Продавщица пыталась объяснить мужчине, что у нее нет сдачи, но он настаивал на своем в нецензурной форме. Также он заявлял, что работает в ФСБ. В завершение перепалки мужчина пообещал, что «позвонит куда надо» и в магазин «придут люди».

Автор видео отмечает, что заявление в полицию на мужчину уже подготовлено.

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Магазин#Ссора#Конфликт#Продавец#Покупатель#Верхняя Тура
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