Свердловчанин обматерил продавщицу за сдачу кубиками для бульона

Продавщица пыталась объяснить мужчине, что у нее нет сдачи, но он настаивал на своем в нецензурной форме. Также он заявлял, что работает в ФСБ. В завершение перепалки мужчина пообещал, что «позвонит куда надо» и в магазин «придут люди».