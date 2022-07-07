Свердловчанин обматерил продавщицу за сдачу кубиками для бульона

Posted 7 июля 2022, 03:19
Published 7 июля 2022, 03:19
Modified 29 ноября, 18:32
Updated 29 ноября, 18:32
Видео с камеры видеонаблюдения разместила у себя в социальных сетях Елена Опалева. На кадрах женщина дает мужчине три кубика для бульона вместе с остальной сдачей. Покупатель, увидев это, отбросил продукт за прилавок продавщице и заявил, чтобы она съела это сама.
Продавщица пыталась объяснить мужчине, что у нее нет сдачи, но он настаивал на своем в нецензурной форме. Также он заявлял, что работает в ФСБ. В завершение перепалки мужчина пообещал, что «позвонит куда надо» и в магазин «придут люди».
Автор видео отмечает, что заявление в полицию на мужчину уже подготовлено.