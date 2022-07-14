В ГБ № 1 выразили соболезнования в связи с уходом из жизни врача Ильи Петрова

Илья Вячеславович родился 2 сентября 1969 года. В 1993 году он был принят врачом-интерном в ГБ № 1. В 2020 году был назначен заведующим травматологическим отделением. Общий профессиональный стаж работы Ильи Вячеславовича в медучреждении составил 29 лет.