В ГБ № 1 выразили соболезнования в связи с уходом из жизни врача Ильи Петрова

Posted 14 июля 2022, 09:05
Published 14 июля 2022, 09:05
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Врача ортопеда-травматолога Ильи Петрова не стало 13 июля.
Илья Вячеславович родился 2 сентября 1969 года. В 1993 году он был принят врачом-интерном в ГБ № 1. В 2020 году был назначен заведующим травматологическим отделением. Общий профессиональный стаж работы Ильи Вячеславовича в медучреждении составил 29 лет.
Как ортопед-травматолог высшей категории Илья Петров отмечен множеством почетных наград и высоких званий. А коллектив ГБ № 1 потерял в его лице человека с богатым опытом и неистощимым добросердечием.
ГБ № 1 приносит соболезнования родным и близким Ильи Вячеславовича, этого замечательного человека и великолепного специалиста, и обращает слова поддержки и сочувствия.
Прощание состоится в мемориальном зале «Реквием» (улица Челюскинцев, 47) 15 июля в 15:30.