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Posted 14 июля 2022, 09:05

Published 14 июля 2022, 09:05

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

В ГБ № 1 выразили соболезнования в связи с уходом из жизни врача Ильи Петрова

В ГБ № 1 выразили соболезнования в связи с уходом из жизни врача Ильи Петрова

14 июля 2022, 09:05
Фото: 1MI.
Коллектив ГБ № 1 соболезнует в связи со смертью ортопеда-травматолога Ильи Петрова.

Врача ортопеда-травматолога Ильи Петрова не стало 13 июля. 

Илья Вячеславович родился 2 сентября 1969 года. В 1993 году он был принят врачом-интерном в ГБ № 1. В 2020 году был назначен заведующим травматологическим отделением. Общий профессиональный стаж работы Ильи Вячеславовича в медучреждении составил 29 лет. 

Как ортопед-травматолог высшей категории Илья Петров отмечен множеством почетных наград и высоких званий. А коллектив ГБ № 1 потерял в его лице человека с богатым опытом и неистощимым добросердечием. 

ГБ № 1 приносит соболезнования родным и близким Ильи Вячеславовича, этого замечательного человека и великолепного специалиста, и обращает слова поддержки и сочувствия. 

Прощание состоится в мемориальном зале «Реквием» (улица Челюскинцев, 47) 15 июля в 15:30. 

Скончался травматолог ГБ № 1 Нижнего Тагила Илья Петров
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#Происшествия#Нижний Тагил#Больница#Врач#Прощание#Соболезнования#Травматолог#Некролог
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