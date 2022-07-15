Овощи, водка и сахар подешевели за неделю в Свердловской области

Posted 15 июля 2022, 06:41
Published 15 июля 2022, 06:41
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
За указанный период больше всего подешевела капуста. Цена за килограмм в среднем составляла 37,41 рубля (-9,25%). Картофель стоил 63,51 рубля (-0,95%), лук — 49,39 рубля (-1,82%), помидоры — 116,48 рубля (-2,46%), а морковь подешевела до 63,29 рубля (-4,74%).
Также в цене снизился сахар, свердловчане могли приобрести его в среднем за 74,89 рубля (-0,41%), водка стоила 670,02 рубля за литр (-1,08%), а мороженная рыба — 206,29 рубля (-1,24%).
Также немного подешевели молоко, говядина и свинина, сосиски, полукопченая и вареная колбаса, сливочное и подсолнечное масло, яйца, печенье, рис, пшено и макароны.
Больше всего за указанный период подорожали огурцы, до 98,8 рубля (+8,5%). Также в цене прибавили соль, мука, гречка, сыр и свекла.
Напомним, согласно статистике, за год с июня 2021 по июнь 2022 года больше всегов Свердловской области подорожал лук. Килограмм продукта прибавил в цене 56,88%, в среднем он стоил 51,7 рубля.