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Posted 15 июля 2022, 06:41

Published 15 июля 2022, 06:41

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Овощи, водка и сахар подешевели за неделю в Свердловской области

Овощи, водка и сахар подешевели за неделю в Свердловской области

15 июля 2022, 06:41
Фото: 1MI.
Снижение цен на ряд продуктов в регионе зафиксировали специалисты Свердловскстата за неделю с 1 по 8 июля. Однако, некоторые позиции прибавили в цене.

За указанный период больше всего подешевела капуста. Цена за килограмм в среднем составляла 37,41 рубля (-9,25%). Картофель стоил 63,51 рубля (-0,95%), лук — 49,39 рубля (-1,82%), помидоры — 116,48 рубля (-2,46%), а морковь подешевела до 63,29 рубля (-4,74%).

Также в цене снизился сахар, свердловчане могли приобрести его в среднем за 74,89 рубля (-0,41%), водка стоила 670,02 рубля за литр (-1,08%), а мороженная рыба — 206,29 рубля (-1,24%).

Также немного подешевели молоко, говядина и свинина, сосиски, полукопченая и вареная колбаса, сливочное и подсолнечное масло, яйца, печенье, рис, пшено и макароны.

Больше всего за указанный период подорожали огурцы, до 98,8 рубля (+8,5%). Также в цене прибавили соль, мука, гречка, сыр и свекла.

Напомним, согласно статистике, за год с июня 2021 по июнь 2022 года больше всегов Свердловской области подорожал лук. Килограмм продукта прибавил в цене 56,88%, в среднем он стоил 51,7 рубля.

 

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#Евгения Сафина#Новости УрФО#Эксклюзив#Цены#Продукты#Статистика
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