Задержаны устроившие разборки со стрельбой в Екатеринбурге

Posted 18 июля 2022, 10:46
Published 18 июля 2022, 10:46
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Инцидент произошел в микрорайоне ВИЗ уральской столицы вечером 17 июля. На парковке на улице Крауля началась криминальная разборка с ором и выстрелами. Вскоре на место инцидента подъехали силы правопорядка. В результате, задержано и доставлено в отдел полиции 22 человека.
Со всеми задержанными работают профессиональные сыщики. Они изъяли у участников разборки травматические стволы, патроны, колюще-режущее и ударно-дробящее оружие и балаклавы, маски, в которые они совершали другое преступление.
Установлено, что именно в такой маске был напавший на охранника бизнес-центра «Мантхэттен» на улице Мамина-Сибиряка. Это спортсмен 1990 года рождения, уточнил Е1 официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По словам Горелых, нападение в БЦ и разборки на стоянке вполне могут оказаться звеньями одной цепи.