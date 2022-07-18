Задержаны устроившие разборки со стрельбой в Екатеринбурге

Установлено, что именно в такой маске был напавший на охранника бизнес-центра «Мантхэттен» на улице Мамина-Сибиряка. Это спортсмен 1990 года рождения, уточнил Е1 официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По словам Горелых, нападение в БЦ и разборки на стоянке вполне могут оказаться звеньями одной цепи.