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Posted 18 июля 2022, 10:46

Published 18 июля 2022, 10:46

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Задержаны устроившие разборки со стрельбой в Екатеринбурге

Задержаны устроившие разборки со стрельбой в Екатеринбурге

18 июля 2022, 10:46
Фото: 1MI.
Задержаны участники ночной потасовки на парковке в Екатеринбурге.

Инцидент произошел в микрорайоне ВИЗ уральской столицы вечером 17 июля. На парковке на улице Крауля началась криминальная разборка с ором и выстрелами. Вскоре на место инцидента подъехали силы правопорядка. В результате, задержано и доставлено в отдел полиции 22 человека.

Со всеми задержанными работают профессиональные сыщики. Они изъяли у участников разборки травматические стволы, патроны, колюще-режущее и ударно-дробящее оружие и балаклавы, маски, в которые они совершали другое преступление. 

Установлено, что именно в такой маске был напавший на охранника бизнес-центра «Мантхэттен» на улице Мамина-Сибиряка. Это спортсмен 1990 года рождения, уточнил Е1 официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По словам Горелых, нападение в БЦ и разборки на стоянке вполне могут оказаться звеньями одной цепи. 

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