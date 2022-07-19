Дочь пенсионерки заявила о доведении матери до приступа в поликлинике Екатеринбурга

Правда, по признанию дочери, заметив состояние пожилой женщины предложила ей вернуться, но та отказалась. А дома у нее произошел гипертонический криз. Дочь связывает ситуацию с неуважительным отношением, которое она испытала в поликлинике, где не учли особенности ее заболевания. Родственники пенсионерки, вступаясь за нее, направили жалобу на имя главного врача ГКБ № 14 Владимира Кухаркина, сообщает URA.RU.