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Posted 19 июля 2022, 10:16

Published 19 июля 2022, 10:16

Modified 29 ноября, 18:38

Updated 29 ноября, 18:38

Дочь пенсионерки заявила о доведении матери до приступа в поликлинике Екатеринбурга

Дочь пенсионерки заявила о доведении матери до приступа в поликлинике Екатеринбурга

19 июля 2022, 10:16
Фото: 1MI.
Медицинские регистраторы грубым отношением довели 83-летнюю пенсионерку до гипертонического криза в одной из поликлиник Екатеринбурга.

Инцидент случился в поликлинике больницы № 14 уральской столицы. По словам дочери, ее мать пришла в поликлинику для прохождения диспансеризации. Причем ей выслали приглашение. В регистратуре она предупредила работниц, что имеет проблемы со слухом. Однако сотрудницы не проявили участие, не стали говорить громче и оставили пенсионерку без талонов, рассказывает дочь. 

Правда, по признанию дочери, заметив состояние пожилой женщины предложила ей вернуться, но та отказалась. А дома у нее произошел гипертонический криз. Дочь связывает ситуацию с неуважительным отношением, которое она испытала в поликлинике, где не учли особенности ее заболевания. Родственники пенсионерки, вступаясь за нее, направили жалобу на имя главного врача ГКБ № 14 Владимира Кухаркина, сообщает URA.RU. 

#Происшествия#Новости УрФО#Больница#Диспансеризация#Пенсионерка#Хамство#Регистратура
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