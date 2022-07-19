Дочь пенсионерки заявила о доведении матери до приступа в поликлинике Екатеринбурга

Posted 19 июля 2022, 10:16
Published 19 июля 2022, 10:16
Modified 29 ноября, 18:38
Updated 29 ноября, 18:38
Инцидент случился в поликлинике больницы № 14 уральской столицы. По словам дочери, ее мать пришла в поликлинику для прохождения диспансеризации. Причем ей выслали приглашение. В регистратуре она предупредила работниц, что имеет проблемы со слухом. Однако сотрудницы не проявили участие, не стали говорить громче и оставили пенсионерку без талонов, рассказывает дочь.
Правда, по признанию дочери, заметив состояние пожилой женщины предложила ей вернуться, но та отказалась. А дома у нее произошел гипертонический криз. Дочь связывает ситуацию с неуважительным отношением, которое она испытала в поликлинике, где не учли особенности ее заболевания. Родственники пенсионерки, вступаясь за нее, направили жалобу на имя главного врача ГКБ № 14 Владимира Кухаркина, сообщает URA.RU.