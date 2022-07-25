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Более трех сотен собак спасла екатеринбурженка за пять лет

Более трех сотен собак спасла екатеринбурженка за пять лет

25 июля, 13:25
Фото: 1MI
В течение пяти лет Ирина Стриганова из Екатеринбурга помогает уличным животным найти новых хозяев.

Женщина начала путь в зооволонтёрство после посещения приюта и покупки дома. Сначала она взяла на попечение взрослое животное, а после начала помогать щенкам по собственному желанию и по заявкам.

Не все домочадцы принимали новое хобби свердловчанки, после – смирились. Сейчас Ирина страдает от нехватки денег после развала риелторского бизнеса из-за коронавируса. Женщина подрабатывает декоратором и реставратором бытовых предметов: у неё есть собственный магазин в социальных сетях, рассказали E1.

Стриганова не раз хотела всё бросить, потому что волонтёрская деятельность тяготит и в финансовом, и в моральном плане, однако екатеринбурженка не сдаётся.

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#Анна Варнакина#Общество#Екатеринбург#Животные#Бездомные животные#Волонтеры
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