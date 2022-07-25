Более трех сотен собак спасла екатеринбурженка за пять лет

Женщина начала путь в зооволонтёрство после посещения приюта и покупки дома. Сначала она взяла на попечение взрослое животное, а после начала помогать щенкам по собственному желанию и по заявкам.
Не все домочадцы принимали новое хобби свердловчанки, после – смирились. Сейчас Ирина страдает от нехватки денег после развала риелторского бизнеса из-за коронавируса. Женщина подрабатывает декоратором и реставратором бытовых предметов: у неё есть собственный магазин в социальных сетях, рассказали E1.
Стриганова не раз хотела всё бросить, потому что волонтёрская деятельность тяготит и в финансовом, и в моральном плане, однако екатеринбурженка не сдаётся.