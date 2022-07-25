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Жители многоквартирного дома в Пионерском месяц жили без холодной воды из-за соседа

Жители многоквартирного дома в Пионерском месяц жили без холодной воды из-за соседа

25 июля, 13:25
Фото: 1MI
Мужчина не пускал работников коммунальных служб в квартиру на улице Советской, из-за чего все жители дома не получали холодное водоснабжение. Проблема решилась через суд — УФССП по Свердловской области.

Коммунальщики должны были поменять трубы в квартире свердловчанина, но тот не давал им зайти в квартиру. Соседи пожаловались в управляющую компанию, УК подала иск в суд. Судья вынес вердикт в пользу жильцов.

Полицейские отправились к агрессивному мужчине, но тот отказался пускать и их тоже. Только после того, как начался демонтаж входной двери, должник одумался и впустил всех на территорию квартиры. Коммунальщики успешно провели замену труб, и жители снова могут пользоваться холодной и горячей водой.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Коммунальщики#Жкх#Должники ЖКХ
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