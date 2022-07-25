Жители многоквартирного дома в Пионерском месяц жили без холодной воды из-за соседа

Коммунальщики должны были поменять трубы в квартире свердловчанина, но тот не давал им зайти в квартиру. Соседи пожаловались в управляющую компанию, УК подала иск в суд. Судья вынес вердикт в пользу жильцов.



Полицейские отправились к агрессивному мужчине, но тот отказался пускать и их тоже. Только после того, как начался демонтаж входной двери, должник одумался и впустил всех на территорию квартиры. Коммунальщики успешно провели замену труб, и жители снова могут пользоваться холодной и горячей водой.