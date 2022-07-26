Хозяевам огородов в Туринске посоветовали избавиться от урожая

Posted 26 июля 2022, 06:04
Published 26 июля 2022, 06:04
Modified 26 июля 2022, 08:47
Updated 26 июля 2022, 08:47
Жители Туринска продолжают выяснить истоки экологической аномалии, которая произошла в начале июля. В один из дней садоводы заметили, что трава на урожае пожелтела и засохла. Во всем огородники винят целлюлозно-бумажный завод, расположенный неподалеку, пишет Е1.
На заводе начали проводить проверку. Прошло более 14 дней, но ответ о результатах еще дан не был.
На днях депутаты гордумы встретись пострадавшими огородниками. Местные сообщают что после встречи ситуация кардинально не поменялась.
Они обращались в прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, но все безрезультатно.
Садоводы хотят провести экспертизу, чтобы узнать точные причины аномалии, но ее стоимость может доходить до 100 тысяч рублей. Были и другие предложения. Например, идеи о том, что можно объявить сбор средств пострадавшим.
Также садоводам дали и другой совет: избавиться от огородов, потому что то, что там было посажено, убито, есть это нельзя.
Один из депутатов высказался, что причиной может быть то, что на заводе сейчас открывают новое производство.
Также на проблему обратили внимание парламентарии госумы. Депутат Максим Иванов сказал, что направил запрос в Росприроднадзор, чтобы там организовали проверку на заводе.