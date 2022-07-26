tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июля 2022, 06:04

Published 26 июля 2022, 06:04

Modified 26 июля 2022, 08:47

Updated 26 июля 2022, 08:47

Хозяевам огородов в Туринске посоветовали избавиться от урожая

Хозяевам огородов в Туринске посоветовали избавиться от урожая

26 июля 2022, 06:04
Фото: 1MI.
Стали известны подробности экологической аномалии на Урале. Владельцам садов в Туринске посоветовали убрать свой урожай.

Жители Туринска продолжают выяснить истоки экологической аномалии, которая произошла в начале июля. В один из дней садоводы заметили, что трава на урожае пожелтела и засохла. Во всем огородники винят целлюлозно-бумажный завод, расположенный неподалеку, пишет Е1.

На заводе начали проводить проверку. Прошло более 14 дней, но ответ о результатах еще дан не был.  

На днях депутаты гордумы встретись пострадавшими огородниками. Местные сообщают что после встречи ситуация кардинально не поменялась.

Они обращались в прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, но все безрезультатно.

Садоводы хотят провести экспертизу, чтобы узнать точные причины аномалии, но ее стоимость может доходить до 100 тысяч рублей. Были и другие предложения. Например, идеи о том, что можно объявить сбор средств пострадавшим.

Также садоводам дали и другой совет: избавиться от огородов, потому что то, что там было посажено, убито, есть это нельзя.

Один из депутатов высказался, что причиной может быть то, что на заводе сейчас открывают новое производство.

Также на проблему обратили внимание парламентарии госумы. Депутат Максим Иванов сказал, что направил запрос в Росприроднадзор, чтобы там организовали проверку на заводе.

Мертвое Иван-озеро и рыбные трупы в Черноисточинске. Главные экособытия за неделю
Узнать подробнее
#Новости УрФО#Экология#Садоводы#Экологи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика