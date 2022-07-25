Мертвое Иван-озеро и рыбные трупы в Черноисточинске. Главные экособытия за неделю

В безжизненное поле с грязью превратилось Иван-озеро под Нижним Тагилом после начала ремонтно-восстановительных работ на водоеме. Теперь в нем остались лишь небольшие лужи. Последнюю рыбу вылавливают рыбаки, а моллюсков уничтожают стаи ворон. Все дело в том, что компании, ремонтирующей плотину, пришлось спустить всю воду полностью, так как работы ведутся ниже ее уровня. Об журналисту TagilCity.ru сообщил руководитель проекта Виктор Павлов. По его словам, через год водоем снова наполнится за счет протекающей через него реки Исы. Однако за это время местная экоксистема может полностью исчезнуть.