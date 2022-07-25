Мертвое Иван-озеро и рыбные трупы в Черноисточинске. Главные экособытия за неделю

Газоанализатор TagilCity.ru за неделю не зафиксировал превышений вредных веществ в воздухе при замерах на вокзале и Вагонке. А вот посты УГМС ежедневно с 18 по 21 июля ловили превышение сероводорода на Сухоложском поселке до 2,3 ПДК. За остальные дни информация на сайте ведомства пока не опубликована.
В безжизненное поле с грязью превратилось Иван-озеро под Нижним Тагилом после начала ремонтно-восстановительных работ на водоеме. Теперь в нем остались лишь небольшие лужи. Последнюю рыбу вылавливают рыбаки, а моллюсков уничтожают стаи ворон. Все дело в том, что компании, ремонтирующей плотину, пришлось спустить всю воду полностью, так как работы ведутся ниже ее уровня. Об журналисту TagilCity.ru сообщил руководитель проекта Виктор Павлов. По его словам, через год водоем снова наполнится за счет протекающей через него реки Исы. Однако за это время местная экоксистема может полностью исчезнуть.
А в Черноисточинском пруду снова начала массово погибать рыба. Местные жители связывают это с тем, что ей не хватает кислорода, так как в воде превышено содержание сероводорода. Останки рыбы в основном растаскивают птицы, а часть — гниет прямо на берегу.
На дымящей лесопилке, на которую долгое время жаловались жители Тагилстроя, найдено масса нарушений после проверки чиновников и надзорных ведомств. Древесные отходы сжигались без специальных установок, при этом собственник лесопилки утверждал, что опил и горбыли сюда свозят неизвестные лица. Теперь он будет отчитываться о дальнейшем обращении с отходами перед региональным Минэкологии.
В Нижнем Тагиле продолжается строительство мусоросортировочного комплекса за 2,7 миллиарда рублей. Уже готов фундамент и металлический каркас корпуса, где будет проходить сортировка отходов. Также активно ведутся работы по организации полигона для захоронения мусора. Ограждающая дамба практически отсыпана. Грунт, изъятый из котлована, пустят на рекультивацию существующего полигона.