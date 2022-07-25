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Мертвое Иван-озеро и рыбные трупы в Черноисточинске. Главные экособытия за неделю

Мертвое Иван-озеро и рыбные трупы в Черноисточинске. Главные экособытия за неделю

25 июля, 15:01
Одно из любимых мест отдыха тагильчан Иван-озеро почти полностью обмелело после начала восстановления плотины, на Черноисточинском пруду массово погибает рыба, а с дымящей лесопилкой на Тагилстрое разбирались чиновники. Главные экологические события за неделю в Нижнем Тагиле и пригороде.

Газоанализатор TagilCity.ru за неделю не зафиксировал превышений вредных веществ в воздухе при замерах на вокзале и Вагонке. А вот посты УГМС ежедневно с 18 по 21 июля ловили превышение сероводорода на Сухоложском поселке до 2,3 ПДК. За остальные дни информация на сайте ведомства пока не опубликована.

В безжизненное поле с грязью превратилось Иван-озеро под Нижним Тагилом после начала ремонтно-восстановительных работ на водоеме. Теперь в нем остались лишь небольшие лужи. Последнюю рыбу вылавливают рыбаки, а моллюсков уничтожают стаи ворон. Все дело в том, что компании, ремонтирующей плотину, пришлось спустить всю воду полностью, так как работы ведутся ниже ее уровня. Об журналисту TagilCity.ru сообщил руководитель проекта Виктор Павлов. По его словам, через год водоем снова наполнится за счет протекающей через него реки Исы. Однако за это время местная экоксистема может полностью исчезнуть.

Мертвый водоем. Экокатастрофа грозит Иван-озеру под Нижним Тагилом после обмеления
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А в Черноисточинском пруду снова начала массово погибать рыба. Местные жители связывают это с тем, что ей не хватает кислорода, так как в воде превышено содержание сероводорода. Останки рыбы в основном растаскивают птицы, а часть — гниет прямо на берегу.

Рыба массово дохнет на Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом
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На дымящей лесопилке, на которую долгое время жаловались жители Тагилстроя, найдено масса нарушений после проверки чиновников и надзорных ведомств. Древесные отходы сжигались без специальных установок, при этом собственник лесопилки утверждал, что опил и горбыли сюда свозят неизвестные лица. Теперь он будет отчитываться о дальнейшем обращении с отходами перед региональным Минэкологии.

Дымящая лесопилка в Нижнем Тагиле будет ликвидирована после проверки Минприроды
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В Нижнем Тагиле продолжается строительство мусоросортировочного комплекса за 2,7 миллиарда рублей. Уже готов фундамент и металлический каркас корпуса, где будет проходить сортировка отходов. Также активно ведутся работы по организации полигона для захоронения мусора. Ограждающая дамба практически отсыпана. Грунт, изъятый из котлована, пустят на рекультивацию существующего полигона.

Чаша для захоронения и каркас для сортировки: как строят мусорный завод в Тагиле
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#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Итоги недели#Пруд#Обмеление#Выбросы#Анна Григорьева
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