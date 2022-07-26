Мужчина скончался на крыльце банка в Нижнем Тагиле

По данному факту следственный отдел по Дзержинскому району проводит проверку. Специалисты опрашивают свидетелей и осматривают место происшествия.
Предварительно, смерть не носит криминального характера, — рассказали TaglCity.ru в СУ СКР по Свердловской области.
Тело мужчины уже опознано и направлено на экспертизу.
Личность умершего полицейские установили оперативно — это местный житель, 1956 года рождения. Вероятно, у мужчины резко ухудшилось самочувствие и ему стало плохо, — пояснил журналисту редакции глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.
Напомним, труп 22-летней тагильчанки выловили рыбаки в водоеме Екатреинбурга. Девушка проживала в столице Урала, она ушла из дома без нижнего белья и в пиджаке.