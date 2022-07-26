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Мужчина скончался на крыльце банка в Нижнем Тагиле

Мужчина скончался на крыльце банка в Нижнем Тагиле

Вчера, 18:10
Фото: "Инцидент Екатеринбург" ВКонтакте
Тагильчанин упал и умер на крыльце банка на улице Щорса, 24. Трагедия произошла днем 26 июля.

По данному факту следственный отдел по Дзержинскому району проводит проверку. Специалисты опрашивают свидетелей и осматривают место происшествия.

Предварительно, смерть не носит криминального характера, — рассказали TaglCity.ru в СУ СКР по Свердловской области.

Тело мужчины уже опознано и направлено на экспертизу.

Личность умершего полицейские установили оперативно — это местный житель, 1956 года рождения. Вероятно, у мужчины резко ухудшилось самочувствие и ему стало плохо, — пояснил журналисту редакции глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Напомним, труп 22-летней тагильчанки выловили рыбаки в водоеме Екатреинбурга. Девушка проживала в столице Урала, она ушла из дома без нижнего белья и в пиджаке.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Смерть#Банк#Мужчина#Следственный комитет
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