Питался ягодами и слушал звуки. Пропавший грибник найден в лесу под Первоуральском

В поисках мужчины были задействованы силы полиции и волонтеры. Одной из сборных поисковых групп получилось найти его живым и здоровым. Госпитализация ему не понадобилась, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.



По данным Горелых, в ОВД с заявлением о пропаже пенсионера обратилась его дочь, сообщившая о том, что отцу требуется медицинская помощь, а также о том, что при себе у него нет ни еды, ни воды.



Стражи порядка и добровольцы немедленно приступили к поискам. В течении суток они проверяли лесопарковую зону, где мог находиться заблудившийся грибник. Неоднократно были применены звуковые спецсигналы служебного автотранспорта, проводились беседы с садоводами и другими грибниками, находившимися в лесу с целью выяснить, не видели ли они пропавшего.



Найти потерявшегося получилось в трех километрах от коллективного сада «Елань-1». В разговоре с сотрудниками полиции пенсионер рассказал, что, сбившись с пути, он предпринял попытки самостоятельно выбраться из чащи, но, ввиду возраста и усталости, не осилил эту задачу.