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Питался ягодами и слушал звуки. Пропавший грибник найден в лесу под Первоуральском

Питался ягодами и слушал звуки. Пропавший грибник найден в лесу под Первоуральском

Вчера, 15:43
Фото: 1MI
Поисковая группа сумела найти заблудившегося два дня назад в лесу под Первоуральском грибника.

В поисках мужчины были задействованы силы полиции и волонтеры. Одной из сборных поисковых групп получилось найти его живым и здоровым. Госпитализация ему не понадобилась, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. 
 
По данным Горелых, в ОВД с заявлением о пропаже пенсионера обратилась его дочь, сообщившая о том, что отцу требуется медицинская помощь, а также о том, что при себе у него нет ни еды, ни воды. 
 
Стражи порядка и добровольцы немедленно приступили к поискам. В течении суток они проверяли лесопарковую зону, где мог находиться заблудившийся грибник. Неоднократно были применены звуковые спецсигналы служебного автотранспорта, проводились беседы с садоводами и другими грибниками, находившимися в лесу с целью выяснить, не видели ли они пропавшего. 
 
Найти потерявшегося получилось в трех километрах от коллективного сада «Елань-1». В разговоре с сотрудниками полиции пенсионер рассказал, что, сбившись с пути, он предпринял попытки самостоятельно выбраться из чащи, но, ввиду возраста и усталости, не осилил эту задачу. 

Согласно рассказу Валерия Горелых, сознавая, что близкие его, скорее всего, ищут, мужчина принял верное решение и остался ждать помощь на поляне в лесу, питался ягодами, прислушивался к звукам. 

Пропавшего грибника вторые сутки ищут в Первоуральске
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