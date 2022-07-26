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Пытающуюся спасти собаку женщину избил ногами мужчина в Березовском

Пытающуюся спасти собаку женщину избил ногами мужчина в Березовском

Вчера, 14:59
Фото: 1MI
Пытавшуюся спасти свою собаку от питбуля женщину, избил ногами житель Березовского. Пес внезапно набросился на небольшую собаку, но драка закончилась избиением.

Инцидент произошел на улице Красных Героев, 16. Женщина разняла двух собак, но ее саму неожиданно стал избивать мужчина, сообщили очевидцы в группе «Подслушано в БГО | Березовский».

Участники конфликта пострадали не только от укусов. Женщина получила удар ногой от владельца бойцовского пса.

Напомним, бойцовский пес напал на семью, которая гуляла вечером с коляской. Инцидент произошел вечером 24 июля в районе ЖБИ в Екатеринбурге. По словам мужчины, мама ребенка закричала хозяйке пса с требованием убрать собаку, что та и сделала. Супруги возмутились тем, что животные гуляли без ошейников и намордников.

Собака бойцовской породы напала на семью с ребёнком в коляске в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Березовский#Нападение#Собака#Животные#Семья
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