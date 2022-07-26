Пытающуюся спасти собаку женщину избил ногами мужчина в Березовском

Инцидент произошел на улице Красных Героев, 16. Женщина разняла двух собак, но ее саму неожиданно стал избивать мужчина, сообщили очевидцы в группе «Подслушано в БГО | Березовский».
Участники конфликта пострадали не только от укусов. Женщина получила удар ногой от владельца бойцовского пса.
Напомним, бойцовский пес напал на семью, которая гуляла вечером с коляской. Инцидент произошел вечером 24 июля в районе ЖБИ в Екатеринбурге. По словам мужчины, мама ребенка закричала хозяйке пса с требованием убрать собаку, что та и сделала. Супруги возмутились тем, что животные гуляли без ошейников и намордников.