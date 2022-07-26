Во время отдыха на пруду в Нижней Салде исчез 44-летний мужчина

Группа людей 23 июля проводила время на берегу нижнесалдинского пруда, неподалеку от так называемого «Цыпушкиного переулка». Вечером было замечено, что одежда одного из отдыхающих находится на берегу, а его самого рядом нет. Родственники только через два дня написали заявление в полицию о пропаже. Также они обратились к водолазам, предполагая, что их родной утонул, сообщает сообщество ВКонтакте «Городской вестник».