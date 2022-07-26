TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Во время отдыха на пруду в Нижней Салде исчез 44-летний мужчина

Во время отдыха на пруду в Нижней Салде исчез 44-летний мужчина

Вчера, 15:23
Фото: 1MI
Мужчина пропал во время отдыха на городском пруду Нижней Салды.

Группа людей 23 июля проводила время на берегу нижнесалдинского пруда, неподалеку от так называемого «Цыпушкиного переулка». Вечером было замечено, что одежда одного из отдыхающих находится на берегу, а его самого рядом нет. Родственники только через два дня написали заявление в полицию о пропаже. Также они обратились к водолазам, предполагая, что их родной утонул, сообщает сообщество ВКонтакте «Городской вестник». 

А в Асбесте 25 июля утонул мальчик. Дедушка взял его с собой на рыбалку. На пути домой он захотел поплескаться в воде, хотя не умел плавать. Зайдя слишком далеко в поисках упавших в реку дедушкиных очков, ребенок утонул. Спасатели уже достали на сушу тело погибшего. 

В СК и МВД рассказали подробности гибели ребенка в водоеме Асбеста
Узнать подробнее
#Ринат Камалиев#Происшествия#Новости УрФО#Пропал#Исчез#Утонул#Водоем#Поиск
Подпишитесь
Заботливый Нижний Тагил
Сегодня, 14:35
Компания из Воронежа за полцены изготовит мерч к юбилею Нижнего Тагила
Сегодня, 10:31
На 300-летие Нижнего Тагила перекроют центр города
Вчера, 17:07
Вандалы испортили памятники на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:28
За торговлю поддельными Adidas и Reebok наказан тагильский предприниматель
Вчера, 15:41
Мертвое Иван-озеро и рыбные трупы в Черноисточинске. Главные экособытия за неделю
25 июля, 15:01