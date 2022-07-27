TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Подросток неожиданно пропал в Екатеринбурге

Подросток неожиданно пропал в Екатеринбурге

Вчера, 17:38
Фото: УМВД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге 26 июля вечером не вернулся домой 15-летний мальчик.

Екатеринбургская полиция разыскивает Романа Махмаджоновича Бухариева 2007 года рождения (15 лет). Юноша вечером 26 июля 2022 года около 20.00 ушел из дома по адресу улица Начдива Онуфриева, 12, и до сих пор не вернулся, его местоположение неизвестно. Ранее этот подросток никогда не сбегал из дому. 

Приметы разыскиваемого: рост 160 см, комплекция средняя, темноволосый. На момент ухода мальчик был одет в зеленую футболку, темные штаны, черные кеды, черную поясную сумку.

Полиция просит всех обладающих ценной информацией о местонахождении пропавшего, сообщать ее по номерам: 8(343)356-44-35, 8(343)356-49-04 (отдел по делам несовершеннолетних ОП № 4); 8(343)356-42-04 (дежурная часть отдела полиции № 4) или 02 (102 по мобильному).

Питался ягодами и слушал звуки. Пропавший грибник найден в лесу под Первоуральском
Узнать подробнее
#Ринат Камалиев#Происшествия#Новости УрФО#Пропал#Пропал ребенок#Потерялся#Исчез#Ушел#Ушел из дома#Не вернулся#Поиск#Подросток#Полиция
Подпишитесь
Зоозащитники, волонтеры и общественники: в Нижнем Тагиле появилась карта добрых дел
Вчера, 15:03
В Нижнем Тагиле женщина в инвалидной коляске помогает найти водителя-волонтера
Вчера, 16:00
Житель Нижнего Тагила провел сотни уроков трезвости для людей по всей стране
Вчера, 15:34
Более 600 детей в Нижнем Тагиле нарушили правила дорожного движения в этом году
Вчера, 17:06
Дымящая свалка рядом с лесопилкой на Тагилстрое ликвидирована в Нижнем Тагиле
26 июля, 19:02
Более сотни детей-нарушителей пойманы ночью на улицах Нижнего Тагила
Вчера, 14:24