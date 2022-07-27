Подросток неожиданно пропал в Екатеринбурге

Екатеринбургская полиция разыскивает Романа Махмаджоновича Бухариева 2007 года рождения (15 лет). Юноша вечером 26 июля 2022 года около 20.00 ушел из дома по адресу улица Начдива Онуфриева, 12, и до сих пор не вернулся, его местоположение неизвестно. Ранее этот подросток никогда не сбегал из дому.
Приметы разыскиваемого: рост 160 см, комплекция средняя, темноволосый. На момент ухода мальчик был одет в зеленую футболку, темные штаны, черные кеды, черную поясную сумку.
Полиция просит всех обладающих ценной информацией о местонахождении пропавшего, сообщать ее по номерам: 8(343)356-44-35, 8(343)356-49-04 (отдел по делам несовершеннолетних ОП № 4); 8(343)356-42-04 (дежурная часть отдела полиции № 4) или 02 (102 по мобильному).