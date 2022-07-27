Подросток неожиданно пропал в Екатеринбурге

Екатеринбургская полиция разыскивает Романа Махмаджоновича Бухариева 2007 года рождения (15 лет). Юноша вечером 26 июля 2022 года около 20.00 ушел из дома по адресу улица Начдива Онуфриева, 12, и до сих пор не вернулся, его местоположение неизвестно. Ранее этот подросток никогда не сбегал из дому.