Четырехлетний мальчик убежал от мамы и потерялся в Екатеринбурге

В дежурную часть одного из отделов полиции уральской столицы 27 июля позвонила женщина 1975 года рождения, сообщившая, что при прогулке на улице Парниковая потерялся ее четырехлетний сын.
У женщины трое детей, 2010, 2014 и 2018 годов рождения. С ними она шла домой из гостей. В один момент младший ребенок убежал вперед в сторону детской площадки, а старший брат не успел его догнать и остановить. Мальчик исчез из поля зрения.
В ходе патрулирования обслуживаемой территории наряд патрульно-постовой службы увидел похожего по приметам ребенка возле одного из торговых центров на проспекте Космонавтов.
Ребенка отвели в территориальный ОВД и передали родителям, подтвердившим, что это их сын. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних побеседовали с мамой и папой мальчика о том, что нужно бдительнее следить за детьми, чтобы впредь не допускать подобных ситуаций, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.