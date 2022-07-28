Четырехлетний мальчик убежал от мамы и потерялся в Екатеринбурге

Ребенка отвели в территориальный ОВД и передали родителям, подтвердившим, что это их сын. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних побеседовали с мамой и папой мальчика о том, что нужно бдительнее следить за детьми, чтобы впредь не допускать подобных ситуаций, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.