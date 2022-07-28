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Четырехлетний мальчик убежал от мамы и потерялся в Екатеринбурге

Четырехлетний мальчик убежал от мамы и потерялся в Екатеринбурге

Сегодня, 13:50
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу
В Екатеринбурге от мамы убежал и пропал маленький ребенок.

В дежурную часть одного из отделов полиции уральской столицы 27 июля позвонила женщина 1975 года рождения, сообщившая, что при прогулке на улице Парниковая потерялся ее четырехлетний сын. 

У женщины трое детей, 2010, 2014 и 2018 годов рождения. С ними она шла домой из гостей. В один момент младший ребенок убежал вперед в сторону детской площадки, а старший брат не успел его догнать и остановить. Мальчик исчез из поля зрения. 

В ходе патрулирования обслуживаемой территории наряд патрульно-постовой службы увидел похожего по приметам ребенка возле одного из торговых центров на проспекте Космонавтов.  

Ребенка отвели в территориальный ОВД и передали родителям, подтвердившим, что это их сын. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних побеседовали с мамой и папой мальчика о том, что нужно бдительнее следить за детьми, чтобы впредь не допускать подобных ситуаций, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу. 

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