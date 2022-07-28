Овощи продолжают дешеветь в Свердловской области

Также по данным Свердловскстата, в цене упали картофель (до 52,64 рубля, -7,93%), капуста (до 31,78 рубля, -5,03%), морковь (до 61,97 рубля, -3,16%), свекла (до 46,04 рубля, -3,26%) и помидоры (до 113,2 рубля, -1,05%).
Кроме того, в регионе немного подешевели вареная и полукопченая колбаса, рыба, сливочное масло и маргарин, хлеб, гречка и вермишель.
Десяток яиц в среднем в магазинах стоил 74,13 рубля (-2,35%), килограмм курицы обходился свердловчанам в 176,2 рубля (+0,02%), а литр молока — в 64,99 рубля (+0,2%).
Больше всего за неделю подорожал творог, до 412,08 рубля (+1,23%). Также прибавили в цене сыр, консервы для детского питания, сахар, чай, пшено и другие продукты. Стоимость литра водки осталась на прежнем уровне — 669,06 рубля.
Напомним, капуста, картофель и свекла за неделю с 8 по 15 июля подешевели на 12% в Свердловской области.