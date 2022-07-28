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Овощи продолжают дешеветь в Свердловской области

Овощи продолжают дешеветь в Свердловской области

Сегодня, 15:06
Фото: 1MI
Сезонное снижение цен на овощи продолжается в Свердловской области. Больше всего за неделю с 15 по 22 июня подешевели огурцы, до 87,11 рубля за килограмм (-9,29%).

Также по данным Свердловскстата, в цене упали картофель (до 52,64 рубля, -7,93%), капуста (до 31,78 рубля, -5,03%), морковь (до 61,97 рубля, -3,16%), свекла (до 46,04 рубля, -3,26%) и помидоры (до 113,2 рубля, -1,05%).

Кроме того, в регионе немного подешевели вареная и полукопченая колбаса, рыба, сливочное масло и маргарин, хлеб, гречка и вермишель.

Десяток яиц в среднем в магазинах стоил 74,13 рубля (-2,35%), килограмм курицы обходился свердловчанам в 176,2 рубля (+0,02%), а литр молока — в 64,99 рубля (+0,2%).

Больше всего за неделю подорожал творог, до 412,08 рубля (+1,23%). Также прибавили в цене сыр, консервы для детского питания, сахар, чай, пшено и другие продукты. Стоимость литра водки осталась на прежнем уровне — 669,06 рубля.

Напомним, капуста, картофель и свекла за неделю с 8 по 15 июля подешевели на 12% в Свердловской области.

На 12% подешевели капуста и картошка за неделю в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Цены#Эксклюзив#Новости УрФО#Нижний Тагил#Продукты#Статистика#Овощи#Сахар
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