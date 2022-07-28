Завод экс-депутата Валерия Язева выставлен на торги в Екатеринбурге за 273,6 миллиона

Совокупная площадь производственного комплекса по адресу 8 Марта, 197 равна 13,3 тысячи квадратных метров, площадь участка достигает 0,15 га. По сведениям Федресурса, торги стартуют с цены 273,6 млн руб. Бывший народный избранник признан банкротом в 2020 году, тогда же начата процедура реализации принадлежащего ему имущества, сообщает РБК.