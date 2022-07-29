Два «полицейских» в балаклавах скрутили двух мужчин напротив суда в Екатеринбурге

Те, кто назвал себя полицейскими, подъехали к «Форду» голубого цвета на белом фургоне, достали из него людей, повалили на землю и заломили за спину руки. Все происходящее наблюдали работники суда и прохожие, некоторые из них вели съемку.
Прохожие были удивлены происходящим прямо на улице. Некоторые даже интересовались у свердловчан в масках, всё ли у тех в порядке, на что получали положительный ответ, пишет «КП - Екатеринбург».
Напомним, что ранее «полицейские» обокрали жителя Нижнего Тагила в ходе «рейда» по ловле наркоманов.