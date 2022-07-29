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Два «полицейских» в балаклавах скрутили двух мужчин напротив суда в Екатеринбурге

Два «полицейских» в балаклавах скрутили двух мужчин напротив суда в Екатеринбурге

Сегодня, 09:31
Фото: 1MI
Два «полицейских» (так «силовики» представились очевидцам) в балаклавах скрутили мужчин 28 июля около 17 часов вечера напротив здания Арбитражного суда Свердловской области со стороны улицы Мамина-Сибиряка.

Те, кто назвал себя полицейскими, подъехали к «Форду» голубого цвета на белом фургоне, достали из него людей, повалили на землю и заломили за спину руки. Все происходящее наблюдали работники суда и прохожие, некоторые из них вели съемку.

Прохожие были удивлены происходящим прямо на улице. Некоторые даже интересовались у свердловчан в масках, всё ли у тех в порядке, на что получали положительный ответ, пишет «КП - Екатеринбург».

Напомним, что ранее «полицейские» обокрали жителя Нижнего Тагила в ходе «рейда» по ловле наркоманов.

«Полицейские» обокрали тагильчанина в ходе «рейда» по ловле наркоманов
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Суд#Полиция#Задержание
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