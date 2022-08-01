Дело о жестоком избиении волонтера в Екатеринбурге передано в суд

Инцидент произошел 28 марта 2022 года. Женщина вышла на улицу кормить бездомных собак. В этот момент на нее напал 24-летний молодой человек. Он бил Наталью бутылкой по голове, а затем ограбил. Лицо он при этом скрыл под медицинской маской.
Несколько дней девушка пролежала в реанимации. Ей была проведена операция на черепе. Голова была пробита в трех местах.
Нападавшего искали в течение трех недель. После задержания он сразу был отправлен в СИЗО. По статье «Разбой» ему теперь грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.