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Дело о жестоком избиении волонтера в Екатеринбурге передано в суд

Дело о жестоком избиении волонтера в Екатеринбурге передано в суд

Сегодня, 16:04
Фото: 1MI
Расследование жестокого избиения 42-летней волонтера Натальи в Екатеринбурге завершено. Оно передано в суд.

Инцидент произошел 28 марта 2022 года. Женщина вышла на улицу кормить бездомных собак. В этот момент на нее напал 24-летний молодой человек. Он бил Наталью бутылкой по голове, а затем ограбил. Лицо он при этом скрыл под медицинской маской.

Несколько дней девушка пролежала в реанимации. Ей была проведена операция на черепе. Голова была пробита в трех местах.

Нападавшего искали в течение трех недель. После задержания он сразу был отправлен в СИЗО. По статье «Разбой» ему теперь грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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