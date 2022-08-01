TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Возобновилось движение по развязке Луганской — Объездной в Екатеринбурге

Возобновилось движение по развязке Луганской — Объездной в Екатеринбурге

Сегодня, 13:34
Фото: 1MI
На Кольцовской развязке, соединяющей улицы Объездную и Луганскую в Екатеринбурге, возобновилось движение. Церемония открытия осуществилась утром 1 августа.

Работы на путепроводе закончены не в полной мере. Полностью открыть Кольцовскую развязку планируют к первому дню сентября, однако уже сейчас рабочие убрали часть заградительных знаков и восстановили транспортный поток на двух участках дороги.

Открытие заезда с Луганской на Объездную запланировано на 15 августа. Таким образом, через 14 дней машины смогут выезжать по направлению улицы Серафимы Дерябиной без препятствий.

За два сезона рабочим удалось отреставрировать более трёх километров дорожного полотна. Исправлены деформации швов, гидроизоляция, а также само покрытие. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что мост послужит екатеринбуржцам ещё много лет, пишет Е1.

Читайте также:
Строительство ЕКАД на Среднем Урале идёт с опережением графикаНа новом путепроводе в Екатеринбурге уложили первую 30-тонную балку
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Дорога#Алексей Орлов#Ремонт#Объезд#Дорожная развязка
Подпишитесь
От 5 до 15 миллионов: депутаты Заксобрания из Нижнего Тагила отчитались о доходах
Сегодня, 10:41
Доходы депутатов ЗакСобрания Свердловской области превысили 700 млн рублей
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отчитались о доходах. В сумме парламентарии задекларировали больше 700 млн рублей за 2021 год. Больше всего заработали Виктор Маслаков, Алексей Дронов и Владимир Смирнов.
Сегодня, 10:33
Росприроднадзор выдал предостережение агрокомплексу Горноуральский за слив фекалий
Сегодня, 09:33
Заботливый Нижний Тагил
27 июля, 14:35
РБК: «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле снизил выпуск вагонов
Сегодня, 12:46
В Нижнем Тагиле перевозчики вновь оштрафованы за отсутствие автобусов на маршрутах
29 июля, 10:01