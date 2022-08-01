Возобновилось движение по развязке Луганской — Объездной в Екатеринбурге

Работы на путепроводе закончены не в полной мере. Полностью открыть Кольцовскую развязку планируют к первому дню сентября, однако уже сейчас рабочие убрали часть заградительных знаков и восстановили транспортный поток на двух участках дороги.
Открытие заезда с Луганской на Объездную запланировано на 15 августа. Таким образом, через 14 дней машины смогут выезжать по направлению улицы Серафимы Дерябиной без препятствий.
За два сезона рабочим удалось отреставрировать более трёх километров дорожного полотна. Исправлены деформации швов, гидроизоляция, а также само покрытие. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что мост послужит екатеринбуржцам ещё много лет, пишет Е1.