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За туалеты без дверей оштрафована директор школы в Екатеринбурга

За туалеты без дверей оштрафована директор школы в Екатеринбурга

Сегодня, 14:32
Фото: 1MI
Директор школы № 168 в Екатеринбурге была оштрафована за отсутствие дверей в туалетах, а также запрета на курение.

Проверка прокуратуры показала, что в учреждении нарушались санитарно-эпидемиологические нормы и законодательство о запрете курения в школах.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, при проверке выяснилось, что на территории школы отсутствуют знаки о запрете на курение, в том числе и перед уборными. Кроме того, в туалетах нет сидений на унитазах и дверей на кабинках.

В результате прокуратурой было возбуждено административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и несоблюдение требований к знаку о запрете курения. Директор школы по итогам рассмотрения дела получила штрафы на 3 и 10 тысяч рублей соответственно.

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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Школа#Директор
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