За туалеты без дверей оштрафована директор школы в Екатеринбурга

Проверка прокуратуры показала, что в учреждении нарушались санитарно-эпидемиологические нормы и законодательство о запрете курения в школах.
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, при проверке выяснилось, что на территории школы отсутствуют знаки о запрете на курение, в том числе и перед уборными. Кроме того, в туалетах нет сидений на унитазах и дверей на кабинках.
В результате прокуратурой было возбуждено административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и несоблюдение требований к знаку о запрете курения. Директор школы по итогам рассмотрения дела получила штрафы на 3 и 10 тысяч рублей соответственно.