Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении 9 детей тагильском лагере

Напомним, у девяти детей из лагеря «Баранчинские огоньки» была диагностирована острая кишечная инфекция с 25 по 31 июля. Специалисты Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения правил уборки, дезинфекции и дезинсекции. А на кухне были обнаружены просроченные продукты.