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Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении 9 детей тагильском лагере

Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении 9 детей тагильском лагере

Вчера, 18:43
Фото: 1MI
Дело об отравлении девяти детей в лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом, принадлежащего ЕВРАЗ НТМК, взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Будет возбуждено уголовное дело, виновным грозит наказание.

В настоящее время следователи проводят проверку санитарно-эпидемиологических норм, опрашивают свидетелей, обследуют пищеблок.

Информацию об отравлении тагильчан взял на контроль Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело, а также в кратчайшие сроки предоставить доклад о принятом процессуальном решении.

С 1 августа лагерь закрыт, всех отдыхающих отправили домой. Причем родителям сказали забирать детей самостоятельно, тогда как туда и обратно их должны доставлять автобусами.

Могли бы и организовать доставку до города. Позвонили до обеда, сказали забрать. Лагерь за городом, ехать туда только на такси, так как нет машины. К тому же у нас все на работе до 20.00. Выход нашли из ситуации, но все же, — делится тагильчанин в соцсетях.

Напомним, у девяти детей из лагеря «Баранчинские огоньки» была диагностирована острая кишечная инфекция с 25 по 31 июля. Специалисты Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения правил уборки, дезинфекции и дезинсекции. А на кухне были обнаружены просроченные продукты.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Дети#Лагерь#Проверка#Отравление#ЕВРАЗ НТМК
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