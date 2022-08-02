Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении 9 детей тагильском лагере

В настоящее время следователи проводят проверку санитарно-эпидемиологических норм, опрашивают свидетелей, обследуют пищеблок.
Информацию об отравлении тагильчан взял на контроль Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело, а также в кратчайшие сроки предоставить доклад о принятом процессуальном решении.
С 1 августа лагерь закрыт, всех отдыхающих отправили домой. Причем родителям сказали забирать детей самостоятельно, тогда как туда и обратно их должны доставлять автобусами.
Могли бы и организовать доставку до города. Позвонили до обеда, сказали забрать. Лагерь за городом, ехать туда только на такси, так как нет машины. К тому же у нас все на работе до 20.00. Выход нашли из ситуации, но все же, — делится тагильчанин в соцсетях.
Напомним, у девяти детей из лагеря «Баранчинские огоньки» была диагностирована острая кишечная инфекция с 25 по 31 июля. Специалисты Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения правил уборки, дезинфекции и дезинсекции. А на кухне были обнаружены просроченные продукты.