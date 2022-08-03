Екатеринбуржец ударил таксиста ножом в живот из-за несогласия с условиями поездки

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Нападавшего могут отправить за решетку на 10 лет. На данный момент расследуются все обстоятельства инцидента, следует из пресс-релиза отделения по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.