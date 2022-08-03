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Екатеринбуржец ударил таксиста ножом в живот из-за несогласия с условиями поездки

Екатеринбуржец ударил таксиста ножом в живот из-за несогласия с условиями поездки

Сегодня, 12:25
Фото: 1MI
Ночью 30 июля подозреваемый вынул нож и ударил водителя в живот. Екатеринбуржец поссорился с таксистом из-за того, что не согласился с условиями поездки. Инцидент случился в Октябрьском районе Екатеринбурга.

В полицию обратились сотрудники бригады скорой помощи. Они доложили о пострадавшем с проникающей раной брюшной полости. Шофёру такси 1989 года рождения нанесли тяжкий вред здоровью.

Подозреваемого жителя Екатеринбурга задержали. Им оказался несудимый 25-летний мужчина. Задержанный объяснил свое поведение недовольством поездкой с данным водителем.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Нападавшего могут отправить за решетку на 10 лет. На данный момент расследуются все обстоятельства инцидента, следует из пресс-релиза отделения по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

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#Анна Варнакина#Криминал#Происшествия#Екатеринбург#Полиция#Травма#Нож
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