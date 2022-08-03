TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Отходы жёлто-зелёного цвета плавают в реке Исеть в Екатеринбурге

Отходы жёлто-зелёного цвета плавают в реке Исеть в Екатеринбурге

Сегодня, 10:21
Фото: «Типичный Екатеринбург»
Жидкие отходы жёлто-зелёного цвета плавают в реке Исеть. Инцидент случился в Парковом микрорайоне Екатеринбурга. Фотофакт события появился в социальных сетях 2 августа.

Жидкие отходы жёлто-зелёного цвета плавают в реке Исеть. Инцидент случился в Парковом микрорайоне Екатеринбурга. Об опасном явлении сообщили очевидцы в группе «Типичный Екатеринбург».

Пятно едкого цвета напугало собственников ЖК Clever Park. Они и другие жители Екатеринбурга обеспокоены состоянием экологии города. В комментариях под записью люди не пришли к единому мнению: кто-то считает, что в Исеть что-то сливают, другие предполагают, что на фото всего лишь глина.

Екатеринбуржцы в комментариях к записи предполагают, что если бы рыбу в Исети не губили предприятия, то продукт и вовсе можно было бы не покупать – настолько много животных в реке.

Автор публикации призывает природнадзор обратить внимание на произошедшее.

Читайте также:
Мертвый водоем. Экокатастрофа грозит Иван-озеру под Нижним Тагилом после обмеленияРыба массово дохнет на Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Экология#Река#Отходы#Мусор#Исеть#Река Исеть
Подпишитесь
«Главное — не прыжки с парашютом, а перебороть страх»: тагильчане о службе в ВДВ
Вчера, 19:24
Беженка из Украины в слезах обратилась к жителям Нижнего Тагила
Вчера, 16:49
Половину июля тагильчане дышали воздухом с вредными для легких и нервов веществами
Вчера, 12:25
В Нижнем Тагиле профориентация детей начинается с садиков
Вчера, 15:06
Пожилым беженцам и инвалидам с Украины предоставят интернаты в Свердловской области
Вчера, 08:16
Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении 9 детей тагильском лагере
Вчера, 18:43