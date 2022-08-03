Отходы жёлто-зелёного цвета плавают в реке Исеть в Екатеринбурге

Пятно едкого цвета напугало собственников ЖК Clever Park. Они и другие жители Екатеринбурга обеспокоены состоянием экологии города. В комментариях под записью люди не пришли к единому мнению: кто-то считает, что в Исеть что-то сливают, другие предполагают, что на фото всего лишь глина.