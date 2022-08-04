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68-летняя жительница Нижнего Тагила перевела мошенникам 5 миллионов рублей

68-летняя жительница Нижнего Тагила перевела мошенникам 5 миллионов рублей

Сегодня, 10:13
Фото: 1MI
Мошенники обманным путём заставили пенсионерку из Нижнего Тагила перевести им 5 миллионов рублей в течение 10 дней. Бабушка игнорировала полицейских, которые говорили ей не переводить деньги.

Лже-полицейские позвонили пенсионерке и сказали ей, что женщина проходит подозреваемой по делу о мошенничестве. Далее напуганной тагильчанке стали звонить из «колл-центра» кредитной организации. Аферисты скомандовали бабушке перевести 5 миллионов рублей. Деньги она сняла с двух счетов, а после – взяла кредит в трёх банках.

Во время того, как тагильчанка стала отправлять деньги мошенникам, она сама позвонила в полицию и спросила о том, как проходит следствие по её делу. Сотрудники правопорядка поняли, что что-то идёт не так, и стали говорить бабушке о том, что её обманули. Уговоры полицейских оказались безуспешны. Только после того, как пожилая тагильчанка перевела всю сумму и ей перестали поступать звонки, она пошла в полицию и написала заявление, пишет ЕАН со ссылкой на слова начальника пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Криминал#Полиция#Пенсионеры#Кража денег#Мошенники#Телефонные мошенники#Аферист
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