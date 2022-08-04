68-летняя жительница Нижнего Тагила перевела мошенникам 5 миллионов рублей

Во время того, как тагильчанка стала отправлять деньги мошенникам, она сама позвонила в полицию и спросила о том, как проходит следствие по её делу. Сотрудники правопорядка поняли, что что-то идёт не так, и стали говорить бабушке о том, что её обманули. Уговоры полицейских оказались безуспешны. Только после того, как пожилая тагильчанка перевела всю сумму и ей перестали поступать звонки, она пошла в полицию и написала заявление, пишет ЕАН со ссылкой на слова начальника пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых.