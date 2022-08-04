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Прокуратура через суд обязала тагильский ЕВРАЗ НТМК установить санитарную зону

Прокуратура через суд обязала тагильский ЕВРАЗ НТМК установить санитарную зону

4 августа, 12:28
Фото: TagilCity.ru
Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила провела проверку на ЕВРАЗ НТМК и обнаружила, что с двух объектов предприятия выбросы идут без специального разрешения. Кроме того, у комбината до сих пор не установлена санитарная зона.

Несанкционированные выбросы вредных веществ идут с двух шлакоотвалов ЕВРАЗ НТМК в районе реки Ольховка, показала проверка ведомства. Также предприятие нарушает законодательство, не разрабатывая проект санитарно-защитной зоны и не устанавливая ее границы.

В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в Тагилстроевский районный суд. Там исковые требования ведомства удовлетворили. Теперь ЕВРАЗ НТМК до 31 декабря 2023 года обязан получить разрешительные документы на выбросы в воздух с шлакоотвалов и установить СЗЗ. Судебный акт в законную силу пока не вступил.

Напомним, установить санитарную зону ЕВРАЗ НТМК обещает уже несколько лет. Последней датой назывался 2023 год. А пока предприятие продолжает работать без СЗЗ, куда входят десятки жилых домов и социальных объектов.

Люди, деньги, воздух. Почему тагильские предприятия не устанавливают санитарные зоны
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При этом выбросы с предприятия вновь начинают увеличиваться. В 2021 году главный загрязнитель города ЕВРАЗ НТМК выбросил в тагильский воздух 65,8 тысячи тонн загрязняющих веществ. Это на 1,5 тысячи тонн больше, чем годом ранее.

Тагильский ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы в воздух в 2021 году на 1,5 тысячи тонн
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Выбросы#ЕВРАЗ НТМК#Нижний Тагил#Прокуратура
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