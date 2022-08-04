Прокуратура через суд обязала тагильский ЕВРАЗ НТМК установить санитарную зону

В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в Тагилстроевский районный суд. Там исковые требования ведомства удовлетворили. Теперь ЕВРАЗ НТМК до 31 декабря 2023 года обязан получить разрешительные документы на выбросы в воздух с шлакоотвалов и установить СЗЗ. Судебный акт в законную силу пока не вступил.