Прокуратура через суд обязала тагильский ЕВРАЗ НТМК установить санитарную зону

Несанкционированные выбросы вредных веществ идут с двух шлакоотвалов ЕВРАЗ НТМК в районе реки Ольховка, показала проверка ведомства. Также предприятие нарушает законодательство, не разрабатывая проект санитарно-защитной зоны и не устанавливая ее границы.
В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в Тагилстроевский районный суд. Там исковые требования ведомства удовлетворили. Теперь ЕВРАЗ НТМК до 31 декабря 2023 года обязан получить разрешительные документы на выбросы в воздух с шлакоотвалов и установить СЗЗ. Судебный акт в законную силу пока не вступил.
Напомним, установить санитарную зону ЕВРАЗ НТМК обещает уже несколько лет. Последней датой назывался 2023 год. А пока предприятие продолжает работать без СЗЗ, куда входят десятки жилых домов и социальных объектов.
При этом выбросы с предприятия вновь начинают увеличиваться. В 2021 году главный загрязнитель города ЕВРАЗ НТМК выбросил в тагильский воздух 65,8 тысячи тонн загрязняющих веществ. Это на 1,5 тысячи тонн больше, чем годом ранее.