Пьяные сведловчанки разгромили автомобиль из-за шума по ночам

Свердловчанки пояснили, что молодые люди мешают им отдыхать, шумя по ночам. Однако точную причину нападения не озвучили. Автомобилисты намерены взыскать с женщин компенсацию на ремонт машины, они собираются обратиться с заявлением в полицию.