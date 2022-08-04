Пьяные сведловчанки разгромили автомобиль из-за шума по ночам

По словам пострадавших, конфликт произошел в дневное время, когда они занимались починкой автомобиля у гаража. Внезапно к ним подошли две пьяные женщины, которые стали вести себя неадекватно.
Сломали зеркало заднего вида. Пинали машину, на которой появились вмятины и царапины. Кидались, оскорбляли, распускали руки, хватались за арматуры, палки, камни, — пишут подписчики паблика «Вечерний Карпинск» ВКонтакте.
Свердловчанки пояснили, что молодые люди мешают им отдыхать, шумя по ночам. Однако точную причину нападения не озвучили. Автомобилисты намерены взыскать с женщин компенсацию на ремонт машины, они собираются обратиться с заявлением в полицию.