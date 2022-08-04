В известном баре Екатеринбурга палёный алкоголь разливали в брендовые бутылки

Выяснилось, что спирт разливали по бутылкам известных брендов, а вкус спирта маскировали за различными добавками. Также сотрудник сказал, что так делают во всех заведениях франшизы. Кроме того, сотрудники обязаны были принимать оплату на личные карты, а после отдавать заведению наличкой, пишет Е1.