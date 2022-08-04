В известном баре Екатеринбурга палёный алкоголь разливали в брендовые бутылки

Полиция и общественники в ходе осуществления рейда по заведениям облцентра обнаружили склад этилового спирта, канистры и пятилитровые бутылки без документов. Также нашли алкоголь, на котором отсутствует маркировка. Настойки изъяли и отправили в лаборатории. Кроме того, полицейские обнаружили четырех нелегальных мигрантов – они трудились кухрабочими.
Анонимный сотрудник развлекательного заведения рассказал, что управляющая велела рабочим сливать жидкости в потайное место за пределами бара. Это случилось в момент, когда администратор заподозрила облаву. Некоторое количество напитков удалось сохранить в момент, пока полицейские проверяли документы. Остатки слили не в полной мере, потому что сотрудники правопорядка сказали персоналу ничего больше не трогать.
Выяснилось, что спирт разливали по бутылкам известных брендов, а вкус спирта маскировали за различными добавками. Также сотрудник сказал, что так делают во всех заведениях франшизы. Кроме того, сотрудники обязаны были принимать оплату на личные карты, а после отдавать заведению наличкой, пишет Е1.