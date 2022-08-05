Дорожники отомстили и заблокировали машины на месте укладки асфальта в Екатеринбурге

Жителей ЖК «Полесье» заранее предупредили о том, что в августе на дороге около дома будет меняться асфальтобетонное покрытие. Объявление было размещено на территории здания. Некоторые екатеринбуржцы не удовлетворили требование убрать транспортные средства. Вокруг машин вырыли траншею. Автомобили оказались заблокированы.
Вокруг новостроек на Чкалова проводится укладка дорог и тротуаров. Ремонтные работы планируют завершить к последнему месяцу нынешнего года.
Очевидцы сообщают, что на «пьедесталах» оказалось примерно 10 машин. Покинуть их будет весьма затруднительно, пишет E1.