Дорожники отомстили и заблокировали машины на месте укладки асфальта в Екатеринбурге

Жителей ЖК «Полесье» заранее предупредили о том, что в августе на дороге около дома будет меняться асфальтобетонное покрытие. Объявление было размещено на территории здания. Некоторые екатеринбуржцы не удовлетворили требование убрать транспортные средства. Вокруг машин вырыли траншею. Автомобили оказались заблокированы.