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Грузовой поезд загорелся на станции Путевка под Екатеринбургом

Грузовой поезд загорелся на станции Путевка под Екатеринбургом

Сегодня, 14:34
Фото: 1MI
Пожар на грузовом поезде случился на станции Путевка под Екатеринбургом накануне, 4 августа. Предварительной причиной пожара считают короткое замыкание.

Работники РЖД сообщают, что огонь возник на электровозе. Пламя потушено силами личного состава железной дороги. В инциденте никто не пострадал. На данный момент рассматривается гипотеза с коротким замыканием.

Прокуратура инициировала проверку. Ведомство установит, соблюдается ли безопасность движения и эксплуатации поезда на маршруте Екатеринбург — Каменск-Уральский, пишет Е1.

Происшествие не повлияло на движение железнодорожного транспорта. Ранее в Екатеринбурге задымился трамвай. Вследствие инцидента жители города долгое время не могли добраться до места работы.

Екатеринбуржцы не могут добраться на работу из-за задымившегося трамвая
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Пожар#Поезд#РЖД#Прокуратура
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