Грузовой поезд загорелся на станции Путевка под Екатеринбургом

Работники РЖД сообщают, что огонь возник на электровозе. Пламя потушено силами личного состава железной дороги. В инциденте никто не пострадал. На данный момент рассматривается гипотеза с коротким замыканием.
Прокуратура инициировала проверку. Ведомство установит, соблюдается ли безопасность движения и эксплуатации поезда на маршруте Екатеринбург — Каменск-Уральский, пишет Е1.
Происшествие не повлияло на движение железнодорожного транспорта. Ранее в Екатеринбурге задымился трамвай. Вследствие инцидента жители города долгое время не могли добраться до места работы.