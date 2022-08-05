Отстраненный от должности за экстремизм имам создает новую мечеть в Нижнем Тагиле

Галиев выражает недовольство нынешним положением дел. Он говорит, что виной его проблем стал сменщик, собиравший документы для продления должности. Также экс-имам сказал, что его выбрал на эту должность народ, поэтому ему не могут «запретить приходить в дом Аллаха». В будущем Фанис Галиев планирует организовать вторую, независимую мечеть.