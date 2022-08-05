Отстраненный от должности за экстремизм имам создает новую мечеть в Нижнем Тагиле

Галиев, который сам является членом тагильского Совета по борьбе с экстремизмом, весной нынешнего года привлекался к административной ответственности за хранение экстремистской литературы. В его кабинете было обнаружено больше 20 запрещенных в России книг.
Проблемы у имама возникли в том числе из-за того, что он прямо в молитвенном доме совершал омовения покойников. Посетители недоумевали. Вследствие множества претензий Галиев был отстранен от должности главой Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддиным.
Галиев выражает недовольство нынешним положением дел. Он говорит, что виной его проблем стал сменщик, собиравший документы для продления должности. Также экс-имам сказал, что его выбрал на эту должность народ, поэтому ему не могут «запретить приходить в дом Аллаха». В будущем Фанис Галиев планирует организовать вторую, независимую мечеть.
Нынешний руководитель «Махалля» Сабир Тимурбулатов считает, что всё недовольство от отстранения Галиева зиждется на дальнейших проблемах с ведением ритуального бизнеса, пишет 66.ru.