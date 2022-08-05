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Почти 2,5 тысячи человек хотят стать депутатами в Свердловской области

Почти 2,5 тысячи человек хотят стать депутатами в Свердловской области

Сегодня, 11:50
По итогам сбора заявок на выборы депутатов Свердловской области избирком зарегистрировал почти 2,5 тысячи человек. В их числе 117 кандидатов по 25 одномандатным округам на выборах в Гордуму Нижнего Тагила.

В сентябре пройдут выборы депутатов в 53 муниципалитетах. Также планируется избрать нового губернатора региона и одного главу Зареченского сельского поселения.

Окончательное решение о том, кто будет принимать участие в выборах, озвучат сегодня, 5 августа. К настоящему часу прошли регистрацию:

  • 2123 кандидата в депутаты,
  • четыре выдвиженца на место главы посёлка,
  • пять кандидатов на должность губернатора.

Всего желание стать депутатом изъявило 2439 человек. Среди соискателей — члены восьми политических партий и самовыдвиженцы.

Аналитики подмечают большую конкуренцию за депутатские кресла в нынешнем году, что считается одним из факторов высокой легитимности выборов, рассказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Выборы губернатора и депутатов состоятся 11 сентября 2022 года. За один день планируется провести выборы депутатов в 53 муниципалитетах субъекта, определить губернатора региона, а также одного главу сельского поселения, сообщает информационный портал Свердловской области.

Ранее стало известно о том, что нынешний губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также подал заявку на выборы.

Евгений Куйвашев выдвинулся на выборы губернатора Свердловской области
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Политика#Выборы-2022#Губернатор#Депутаты#Глава
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