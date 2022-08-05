Почти 2,5 тысячи человек хотят стать депутатами в Свердловской области

По итогам сбора заявок на выборы депутатов Свердловской области избирком зарегистрировал почти 2,5 тысячи человек. В их числе 117 кандидатов по 25 одномандатным округам на выборах в Гордуму Нижнего Тагила.

В сентябре пройдут выборы депутатов в 53 муниципалитетах. Также планируется избрать нового губернатора региона и одного главу Зареченского сельского поселения. Окончательное решение о том, кто будет принимать участие в выборах, озвучат сегодня, 5 августа. К настоящему часу прошли регистрацию: 2123 кандидата в депутаты,

четыре выдвиженца на место главы посёлка,

пять кандидатов на должность губернатора. Всего желание стать депутатом изъявило 2439 человек. Среди соискателей — члены восьми политических партий и самовыдвиженцы. Аналитики подмечают большую конкуренцию за депутатские кресла в нынешнем году, что считается одним из факторов высокой легитимности выборов, рассказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин. Выборы губернатора и депутатов состоятся 11 сентября 2022 года. За один день планируется провести выборы депутатов в 53 муниципалитетах субъекта, определить губернатора региона, а также одного главу сельского поселения, сообщает информационный портал Свердловской области. Ранее стало известно о том, что нынешний губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также подал заявку на выборы. Евгений Куйвашев выдвинулся на выборы губернатора Свердловской области Узнать подробнее