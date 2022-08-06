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В Нижнем Тагиле за кражу цепочки за 70 тысяч из ломбарда разыскивается рецидивист

В Нижнем Тагиле за кражу цепочки за 70 тысяч из ломбарда разыскивается рецидивист

Сегодня, 11:00
Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"
Правоохранительные органы разыскивают 30-летнего Дениса Стукова, похитившего из ломбарда в центре Нижнего Тагила золотую цепочку стоимостью около 70 тысяч рублей.

Мужчина прописан на улице Алтайская в Дзержинском районе. В марте 2022 года он пришел в один из ломбардов на проспекте Ленина. Выбрав понравившуюся золотую цепочку, он решил ее примерить и стал долгое время разглядывать себя в зеркало.

Когда продавец отвлеклась буквально на секунду, грабитель выбежал из торговой точки, забрав украшение. Девушка ринулась за ним, но не смогла задержать похитителя.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, ранее он уже был судим за кражу, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Сейчас Денис Стуков Денис находится в розыске. Всем, кому известно о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8 (3435) 97-64-02 или 8 (3435) 97-64-78.

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#Евгения Сафина#Криминал#Нижний Тагил#Полиция#Кража#Грабеж#Ломбард#Розыск
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