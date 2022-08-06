В Нижнем Тагиле за кражу цепочки за 70 тысяч из ломбарда разыскивается рецидивист

Мужчина прописан на улице Алтайская в Дзержинском районе. В марте 2022 года он пришел в один из ломбардов на проспекте Ленина. Выбрав понравившуюся золотую цепочку, он решил ее примерить и стал долгое время разглядывать себя в зеркало.