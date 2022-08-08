Укушенный змеей под Нижним Тагилом мужчина идет на поправку

Мужчина был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По словам собеседника редакции, у раненного опухла рука. Сейчас он находится под присмотром тагильских медиков в больнице на 25 квартале.
Сейчас все хорошо, угрозы для жизни нет, - рассказывает читатель TagilCity.ru.
Травму тагильчанин получил во время туристического слета работников промпредприятий города в поселке Антоновский под Нижним Тагилом. Работник «Уралвагонзавода» получил первую медицинскую помощь от работников скорой на месте слета, где на случай ЧП дежурили медики. Далее его отвезли в больницу, где он и проходит лечение.