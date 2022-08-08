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Укушенный змеей под Нижним Тагилом мужчина идет на поправку

Укушенный змеей под Нижним Тагилом мужчина идет на поправку

Сегодня, 11:22
Фото: TagilCity.ru

Змея укусила мужчину под Нижним Тагилом

Жизни пострадавшего от укуса больше ничего не угрожает, сообщил TagilCity.ru собеседник, ставший очевидцем происшествия 6 августа в Антоновском под Нижним Тагилом.

Мужчина был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По словам собеседника редакции, у раненного опухла рука. Сейчас он находится под присмотром тагильских медиков в больнице на 25 квартале.

Сейчас все хорошо, угрозы для жизни нет, - рассказывает читатель TagilCity.ru

Травму тагильчанин получил во время туристического слета работников промпредприятий города в поселке Антоновский под Нижним Тагилом. Работник «Уралвагонзавода» получил первую медицинскую помощь от работников скорой на месте слета, где на случай ЧП дежурили медики. Далее его отвезли в больницу, где он и проходит лечение.

Мужчина с укусом змеи госпитализирован с турслета профсоюзов под Нижним Тагилом
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#Александра Логинова#Здоровье#Эксклюзив#Нижний Тагил#Больница#Змея#Травма#Туристы#УВЗ
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