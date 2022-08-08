Укушенный змеей под Нижним Тагилом мужчина идет на поправку

Травму тагильчанин получил во время туристического слета работников промпредприятий города в поселке Антоновский под Нижним Тагилом. Работник «Уралвагонзавода» получил первую медицинскую помощь от работников скорой на месте слета, где на случай ЧП дежурили медики. Далее его отвезли в больницу, где он и проходит лечение.