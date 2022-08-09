Двух студенток УрГАХУ оштрафовали за дискредитацию армии в Екатеринбурге

Екатеринбурженки пытались снизить сумму штрафа через подачу апелляции, однако судья оставил приговор без изменений. Причина в том, что сорванный плакат расценили как «общественно вредное (опасное)» действие, поэтому оно не может быть признано небольшим проступком. Облегчило положение девушек то, что они признали свою вину и раскаялись, пишет Е1.