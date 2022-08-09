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Двух студенток УрГАХУ оштрафовали за дискредитацию армии в Екатеринбурге

Двух студенток УрГАХУ оштрафовали за дискредитацию армии в Екатеринбурге

Сегодня, 09:15
Фото: 1MI
Двух девушек-студенток екатеринбургского УрГАХУ оштрафовали за дискредитацию армии на 30 тысяч рублей каждую.

Студентки второго курса уральского вуза рассказали, что причиной выписанного им штрафа за дискредитацию вооруженных сил России стал снятый с кафедры бумажный плакат А4, на котором была изображена патриотическая символика.

Для девушек сумма штрафа оказалась неподъемной, поэтому они обратились за помощью к своим подписчикам в Instagram (принадлежит запрещенной в России компании Meta) в целях сбора средств. Одна из обвиняемых также рассказала, что ей и её подруге угрожают отчислением.

Екатеринбурженки пытались снизить сумму штрафа через подачу апелляции, однако судья оставил приговор без изменений. Причина в том, что сорванный плакат расценили как «общественно вредное (опасное)» действие, поэтому оно не может быть признано небольшим проступком. Облегчило положение девушек то, что они признали свою вину и раскаялись, пишет Е1.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Криминал#Суд#Армия#Студент#Патриотизм
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