Двух студенток УрГАХУ оштрафовали за дискредитацию армии в Екатеринбурге

Студентки второго курса уральского вуза рассказали, что причиной выписанного им штрафа за дискредитацию вооруженных сил России стал снятый с кафедры бумажный плакат А4, на котором была изображена патриотическая символика.
Для девушек сумма штрафа оказалась неподъемной, поэтому они обратились за помощью к своим подписчикам в Instagram (принадлежит запрещенной в России компании Meta) в целях сбора средств. Одна из обвиняемых также рассказала, что ей и её подруге угрожают отчислением.
Екатеринбурженки пытались снизить сумму штрафа через подачу апелляции, однако судья оставил приговор без изменений. Причина в том, что сорванный плакат расценили как «общественно вредное (опасное)» действие, поэтому оно не может быть признано небольшим проступком. Облегчило положение девушек то, что они признали свою вину и раскаялись, пишет Е1.