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Нефтепродукты 6 лет отравляли скважины посёлка Верх-Нейвинский в Свердловской области

Нефтепродукты 6 лет отравляли скважины посёлка Верх-Нейвинский в Свердловской области

Сегодня, 13:10
Фото: 1MI
В течение 6 лет жители нескольких улиц посёлка городского типа Верх-Нейвинский Свердловской области обнаруживали в своих водозаборных скважинах нефтепродукты. Проблема влияла на домовладельцев по ул. Набережная, Лесная, Розы Люксембург, Восточная, Сосновая.

После публикации о проблеме в СМИ Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила провела расследование, в ходе которого установила: в 47 индивидуальных скважинах превышено допустимое содержание нефтепродуктов, из-за чего вода из этих колодцев непригодна для питья. Площадь распространения загрязнения увеличивается с августа 2020 года. Причиной отравления подземных вод стала автозаправка, которая работает в посёлке больше 22 лет.

Природоохранный прокурор через суд добился устранения загрязнения на площади 422 тыс. м2. Нарушения баланса окружающей среды восстанавливает Минприроды и экологии Свердловской области, а также мэрия Верх-Нейвинского округа. Также прокуратура обязала собственника АЗС провести мероприятия, цель которых — предотвратить отрицательное воздействие на природу. Появилась необходимость в создании непроницаемого слоя на территории заправочной станции. Кроме того, на администрацию поселения возложили обязательства по прокладке водопровода жителям пострадавших улиц.

Сроки, выделенные на устранение нарушений — до конца 2022 года. Решение суда вступило в силу, а апелляции сторон были отклонены, сообщает пресс-служба Нижнетагильской природоохранной прокуратуры.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Экология#Суд#Вода#Загрязнение#Нефть
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