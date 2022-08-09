Нефтепродукты 6 лет отравляли скважины посёлка Верх-Нейвинский в Свердловской области

После публикации о проблеме в СМИ Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила провела расследование, в ходе которого установила: в 47 индивидуальных скважинах превышено допустимое содержание нефтепродуктов, из-за чего вода из этих колодцев непригодна для питья. Площадь распространения загрязнения увеличивается с августа 2020 года. Причиной отравления подземных вод стала автозаправка, которая работает в посёлке больше 22 лет.
Природоохранный прокурор через суд добился устранения загрязнения на площади 422 тыс. м2. Нарушения баланса окружающей среды восстанавливает Минприроды и экологии Свердловской области, а также мэрия Верх-Нейвинского округа. Также прокуратура обязала собственника АЗС провести мероприятия, цель которых — предотвратить отрицательное воздействие на природу. Появилась необходимость в создании непроницаемого слоя на территории заправочной станции. Кроме того, на администрацию поселения возложили обязательства по прокладке водопровода жителям пострадавших улиц.
Сроки, выделенные на устранение нарушений — до конца 2022 года. Решение суда вступило в силу, а апелляции сторон были отклонены, сообщает пресс-служба Нижнетагильской природоохранной прокуратуры.