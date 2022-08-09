Превышение взвешенных частиц в воздухе из-за смога выявлено в Екатеринбурге

Проверка качества воздуха была организована Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в связи со смогом. Замеры проводились 8 и 9 августа на улицах Мичурина, 91, Раевского, 16, Вильгельма Де Геннина, 31, Авангардная, 5А, Чемпионов, 7 и Родонитовая, 3, корпус 2.
Специалисты отобрали пробы воздуха по взвешенным частицам РМ 10 и РМ 2,5, оксиду углерода, двуокиси серы, диоксиду азота, углероду, бенз/а/пирену, формальдегиду, бензолу, ксилолу, метилбензолу, этилбензолу. Оценивались максимально разовые и среднесуточные концентрации.
В результате выявлены превышения показателей по взвешенным частицам в среднесуточной концентрации на улицах Мичурина, Раевского и Вильгельма Де Геннина. Остальные пробы пока находятся в работе. Результаты проб по разовым концентрациям находятся в пределах нормы.
В Управлении Роспотребнадзора уточнили, что смога в Екатеринбурге на данный момент не наблюдается.