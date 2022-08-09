Превышение взвешенных частиц в воздухе из-за смога выявлено в Екатеринбурге

В результате выявлены превышения показателей по взвешенным частицам в среднесуточной концентрации на улицах Мичурина, Раевского и Вильгельма Де Геннина. Остальные пробы пока находятся в работе. Результаты проб по разовым концентрациям находятся в пределах нормы.