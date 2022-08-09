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Превышение взвешенных частиц в воздухе из-за смога выявлено в Екатеринбурге

Превышение взвешенных частиц в воздухе из-за смога выявлено в Екатеринбурге

Сегодня, 15:32
Фото: 1MI
Превышение концентраций вредных веществ, в частности взвешенных частиц, выявлено во время смога в Екатеринбурге. Исследования по другим показателям пока находятся в работе.

Проверка качества воздуха была организована Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в связи со смогом. Замеры проводились 8 и 9 августа на улицах Мичурина, 91, Раевского, 16, Вильгельма Де Геннина, 31, Авангардная, 5А, Чемпионов, 7 и Родонитовая, 3, корпус 2.

Специалисты отобрали пробы воздуха по взвешенным частицам РМ 10 и РМ 2,5, оксиду углерода, двуокиси серы, диоксиду азота, углероду, бенз/а/пирену, формальдегиду, бензолу, ксилолу, метилбензолу, этилбензолу. Оценивались максимально разовые и среднесуточные концентрации.

В результате выявлены превышения показателей по взвешенным частицам в среднесуточной концентрации на улицах Мичурина, Раевского и Вильгельма Де Геннина. Остальные пробы пока находятся в работе. Результаты проб по разовым концентрациям находятся в пределах нормы.

В Управлении Роспотребнадзора уточнили, что смога в Екатеринбурге на данный момент не наблюдается.

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#Ирина Кирилова#Экология#Новости УрФО#Екатеринбург#Замеры#Воздух#Качество#Смог#Превышения
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