Тагильчанин избил подростка из-за оставленного у подъезда мусора

Удар тинейджеру пришелся в челюсть. Об этом стало известно со слов друга пострадавшего, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Парень рассказал, что он сидел с другом на скамейке около дома на проспекте Вагоностроителей, как вдруг к ним подошел мужчина с женой и ребенком. Они потребовали у подростков убрать мусор, который был раскидан рядом с ними.
В ответ тинейджеры сказали, что это не их мусор. Однако мужчина заставил одного из мальчиков убрать мусор. Затем агрессивный мужчина подошел к подростку, схватил за волосы и начал бить его в челюсть и по ребрам, утверждает друг.
Все это видела супруга мужчины. Она не пыталась его остановить. После этого мужчин сказал что-то вроде, что подростки впредь будут знать, как обращаться с мусором.