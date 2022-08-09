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Тагильчанин избил подростка из-за оставленного у подъезда мусора

Тагильчанин избил подростка из-за оставленного у подъезда мусора

Сегодня, 13:44
Фото: 1MI
Из-за мусорного пакета житель Нижнего Тагила избил подростка.

Удар тинейджеру пришелся в челюсть. Об этом стало известно со слов друга пострадавшего, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Парень рассказал, что он сидел с другом на скамейке около дома на проспекте Вагоностроителей, как вдруг к ним подошел мужчина с женой и ребенком. Они потребовали у подростков убрать мусор, который был раскидан рядом с ними.

В ответ тинейджеры сказали, что это не их мусор. Однако мужчина заставил одного из мальчиков убрать мусор. Затем агрессивный мужчина подошел к подростку, схватил за волосы и начал бить его в челюсть и по ребрам, утверждает друг. 

Все это видела супруга мужчины. Она не пыталась его остановить. После этого мужчин сказал что-то вроде, что подростки впредь будут знать, как обращаться с мусором.

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