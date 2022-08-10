70 тысяч штрафа за гибель 2-х рабочих на стройке в Екатеринбурге получил работодатель

Проведенная проверка выявила многочисленные нарушения соблюдений условий труда, в частности, допуск сотрудников на рабочие места без медосмотров и другие. За это ИП получил штраф в сумме 70 тысяч рублей. Кроме того расследуется и уголовное дело по данному факту, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.