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70 тысяч штрафа за гибель 2-х рабочих на стройке в Екатеринбурге получил работодатель

70 тысяч штрафа за гибель 2-х рабочих на стройке в Екатеринбурге получил работодатель

Сегодня, 21:14
Фото: 1MI
Двое рабочих разбились, упав с высоты 32-этажного строящегося дома в Екатеринбурге в конце мая 2022 года. За административные нарушения по соблюдению трудового законодательства работодателю назначен штраф в 70 тысяч рублей.

Оба погибших являлись иностранными гражданами, с ними были заключены договоры гражданско-правового характера. В день трагедии они занимались обустройством фасада на последнем этаже. Трос подъемника оборвался, и мужчины упали. Оба они погибли.

Проведенная проверка выявила многочисленные нарушения соблюдений условий труда, в частности, допуск сотрудников на рабочие места без медосмотров и другие. За это ИП получил штраф в сумме 70 тысяч рублей. Кроме того расследуется и уголовное дело по данному факту, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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