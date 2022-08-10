Девушку из Верхнего Тагила осудили за клевету об изнасиловании

В феврале нынешнего года девушка со своим сожителем, сестрой и знакомым вместе употребляли спиртные напитки, а в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, сообщили в СУ СК.
Далее сожитель и сестра девушки уснули. Когда они проснулись, парень начал ссориться с возлюбленной и их знакомым, а тот стал угрожать в ответ. После этого девушка вызвала полицейских и сказала, что ее изнасиловали, полагает следствие.
Заявление на знакомого девушка написала в отделении полиции. Спустя некоторое время она пожалела о сделанном и во всем призналась сожителю и сестре.
Перед тем, кого оклеветала, девушка извинилась. А суд назначил ей год условного срока.