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Девушку из Верхнего Тагила осудили за клевету об изнасиловании

Девушку из Верхнего Тагила осудили за клевету об изнасиловании

Сегодня, 12:04
Фото: 1MI
22-летнюю жительницу Верхнего Тагила судили за ложный донос об изнасиловании.

В феврале нынешнего года девушка со своим сожителем, сестрой и знакомым вместе употребляли спиртные напитки, а в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, сообщили в СУ СК.

Далее сожитель и сестра девушки уснули. Когда они проснулись, парень начал ссориться с возлюбленной и их знакомым, а тот стал угрожать в ответ. После этого девушка вызвала полицейских и сказала, что ее изнасиловали, полагает следствие.

Заявление на знакомого девушка написала в отделении полиции. Спустя некоторое время она пожалела о сделанном и во всем призналась сожителю и сестре.

Перед тем, кого оклеветала, девушка извинилась. А суд назначил ей год условного срока.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Изнасилование#Клевета#Полиция
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