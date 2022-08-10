Роспотребнадзор выявил нарушения в каждом из 417 проверенных лагерей

Роспотребнадзор в ходе проверки детских оздоровительных организаций нашёл нарушения почти во всех заведениях — почти в 90%. Рейд прошёл в 417 летних лагерях, в 417 из них выявлено несоответствие законодательству РФ (87% проверенных).

Сотрудники ведомства обнаружили почти 1 500 нарушений. Большая часть связана с содержанием территории, а также с состоянием пищеблоков и соблюдением требований СанЭпидемСтанции. Кроме того, выявлены проблемы с качеством воды и нормами питания. По результатам надзора составлено 423 административных протокола, выписано 234 штрафа общей суммой больше 400 000 рублей. На рассмотрение в суд направлено 2 дела, сообщает «Интерфакс-Урал». Ранее TagilCity.ru сообщил, что в детском летнем лагере ЕВРАЗ НТМК под Нижним Тагилом «Баранчинские огоньки» 9 детей заразились острой кишечной инфекцией. В заведении также были выявлены множественные нарушения санитарных правил. Девять детей заразились норовирусом в лагере ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле Узнать подробнее