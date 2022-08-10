Сколько стоит собрать ребенка в школу в Нижнем Тагиле

Посчитаем, во сколько обойдется покупка канцелярии для пятиклассника. Приблизительно, так как число дисциплин и требования учителей в каждой школе разные. В среднем в 5 классе 15 предметов, тетради не понадобятся на физкультуре, музыке, ИЗО. Две тетради нужны для русского языка и математики, помимо этого, по две — для контрольных и проверочных работ.