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Сколько стоит собрать ребенка в школу в Нижнем Тагиле

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:26
Фото: 1MI
Родители тагильских школьников активно закупаются к новому учебному году. Редакция TagilCity.ru выяснила, где дешевле продаются канцтовары и в какую сумму обходится сбор ребенка в школу.

Стоимость канцелярии в магазинах Нижнего Тагила

Для сравнения стоимости набора школьника мы выбрали четыре популярных среди родителей Нижнего Тагила магазина: «Ученик», Gross Haus, «Полиграфист» и «Детский мир». В таблице указана минимальная цена за единицу товара. 

Посчитаем, во сколько обойдется покупка канцелярии для пятиклассника. Приблизительно, так как число дисциплин и требования учителей в каждой школе разные. В среднем в 5 классе 15 предметов, тетради не понадобятся на физкультуре, музыке, ИЗО. Две тетради нужны для русского языка и математики, помимо этого, по две — для контрольных и проверочных работ.

Для подсчета возьмем тетрадь объемом 24 листа. Восемь — для русского и математики, 10 — для остальных предметов. В результате на покупку тетрадей родители потратят около 144 рублей в «Детском мире», 306 — Gross Haus, 324 — в «Ученике»,  360 рублей — в «Полиграфисте». Остальная канцелярия, в том числе альбом для рисования, по минимальным ценам обойдется в 400 рублей.

Качество дешевой и дорогой канцелярии практически не отличается — значительно разнится внешний вид. А вот функционал рюкзака напрямую зависит от стоимости. Более дешевые модели меньшего объема, с тонкими лямками и без мягкой спинки.  

Одежда и обувь

К новому учебному году родители покупают школьникам по две блузки или рубашки, двое брюк для мальчика; брюки, сарафан и юбку для девочек. Помимо этого требуются спортивный костюм и, конечно, туфли и кроссовки. Мы указали минимальную стоимость приемлемых по внешнему виду вещей. Максимальная цена может составлять десятки тысяч рублей.

Тагильские родители поделились с редакцией TagilCity.ru, что не всегда под высокой стоимостью кроется качественный товар. Например, дорогостоящая обувь из «Детского мира» пришла в негодность через несколько месяцев, а недорогая пара из «Эконома» продержалась в течение всего учебного года, рассказала мама 12-летнего сына. 

Одежда для девочки по минимальной стоимости обойдется родителям в 9,3 тысячи рублей, для мальчика — в 9,9 тысяч рублей.

Но родители зачастую находят способ сэкономить. О том, как не разориться перед 1 сентября и на что можно не тратиться, редакции TagilCity.ru рассказали многодетные родители из Нижнего Тагила.

Как собрать ребенка в школу и не разориться? Советы многодетных мам из Нижнего Тагила
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#Ульяна Савина#Нижний Тагил#Общество#Экономика#Эксклюзив#Школа#Ученики#Зарплата#Траты#Школьники
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