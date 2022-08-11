Более 800 млн рублей на покупку 12 новых трамваев получит Нижний Тагил

Условия изменения в госпрограмме были утверждены 11 августа на заседании правительства Свердловской области. Согласно им, Нижний Тагил получит транш на покупку нового электротранспорта. Деньги ранее поступили из федерального бюджета, сообщает департамент информационной политики.
В 2022 году город получит 520 миллионов рублей. Оставшиеся 312 миллионов рублей будут перечислены в 2023 году. На эти средства планируется закупить трамвайные вагоны. Ожидается, что это поможет уменьшить выбросы в окружающую среду.
На данный момент Нижний Тагил имеет 106 трамваев. Большая часть из них — частично или полностью являются низкопольными.
Ранее мэр Владислав Пинаев сообщал, что в Нижний Тагил в честь 300-летия города прибыло два ретро-трамвая производства «Уралтрансмаша». Такой подарок сделали региональные власти. Использоваться вагоны будут для экскурсий. Они уже прибыли в Нижний Тагил.