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Более 800 млн рублей на покупку 12 новых трамваев получит Нижний Тагил

Более 800 млн рублей на покупку 12 новых трамваев получит Нижний Тагил

Сегодня, 18:07
Фото: 1MI
Более 832 миллионов рублей будет выделено Нижнему Тагилу в рамках национального проекта «Чистый воздух». На эти средства будут приобретены 12 новых трамвайных вагонов.

Условия изменения в госпрограмме были утверждены 11 августа на заседании правительства Свердловской области. Согласно им, Нижний Тагил получит транш на покупку нового электротранспорта. Деньги ранее поступили из федерального бюджета, сообщает департамент информационной политики.

В 2022 году город получит 520 миллионов рублей. Оставшиеся 312 миллионов рублей будут перечислены в 2023 году. На эти средства планируется закупить трамвайные вагоны. Ожидается, что это поможет уменьшить выбросы в окружающую среду.

На данный момент Нижний Тагил имеет 106 трамваев. Большая часть из них — частично или полностью являются низкопольными.

Ранее мэр Владислав Пинаев сообщал, что в Нижний Тагил в честь 300-летия города прибыло два ретро-трамвая производства «Уралтрансмаша». Такой подарок сделали региональные власти. Использоваться вагоны будут для экскурсий. Они уже прибыли в Нижний Тагил.

Два ретротрамвая прибыли в Нижний Тагил в честь 300-летия города
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#Ирина Кирилова#Транспорт#Экология#Нижний Тагил#Трамвай#Чистый воздух#Нацпроект#Касается каждого
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