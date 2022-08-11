Неприятный запах, тошнота, болят глаза: смог снова накрыл Нижний Тагил 11 августа

Фотографии окутанного дымкой города начали появляться в социальных сетях с раннего утра.
Что происходит, невыносимо дышать! Вонь и смог! Дети плохо себя чувствуют, тошнота! — пишет Ольга С. в сообществе «Черный список Тагила».
Тагильчанка отмечает, что сначала приняла едкий смог за туман, однако потом открыла окно и всё поняла.
На Вагонке тоже смог, я еле продышалась, пока лекарствами не закинулась - ни горло, ни глаза не пришли в норму, — поделилась с TagilCity.ru другая горожанка.
Напомним, что 9 и 10 августа газоанализатор редакции TagilCity.ru при 20-минутных замерах выявлял превышение ПДК диоксида азота в 1,5 и 2 раза.