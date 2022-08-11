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Неприятный запах, тошнота, болят глаза: смог снова накрыл Нижний Тагил 11 августа

Неприятный запах, тошнота, болят глаза: смог снова накрыл Нижний Тагил 11 августа

Сегодня, 09:27
Фото: Черный список Тагила
Жители Нижнего Тагила жалуются на неприятный запах, тошноту и боль в глазах. Причиной тому стал смог, накрывший город 11 августа.

Фотографии окутанного дымкой города начали появляться в социальных сетях с раннего утра.

Что происходит, невыносимо дышать! Вонь и смог! Дети плохо себя чувствуют, тошнота! — пишет Ольга С. в сообществе «Черный список Тагила».

Тагильчанка отмечает, что сначала приняла едкий смог за туман, однако потом открыла окно и всё поняла.

На Вагонке тоже смог, я еле продышалась, пока лекарствами не закинулась - ни горло, ни глаза не пришли в норму, — поделилась с TagilCity.ru другая горожанка.

Напомним, что 9 и 10 августа газоанализатор редакции TagilCity.ru при 20-минутных замерах выявлял превышение ПДК диоксида азота в 1,5 и 2 раза.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Экология#Туман#Смог#Эксклюзив
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