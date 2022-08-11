Пытавшуюся продать сына за 300 тысяч рублей екатеринбурженку отправили в СИЗО

Супруг задержанной женщины не является родным мальчика. Он рассказал, что о планах супруги ничего не знал. По его словам, он планирует вернуть ребенка. Мужчина в тот день вернулся с работы и обнаружил, что ни супруги, ни ребенка дома нет. Через несколько часов он узнал о продаже сына.