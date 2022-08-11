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Пытавшуюся продать сына за 300 тысяч рублей екатеринбурженку отправили в СИЗО

Пытавшуюся продать сына за 300 тысяч рублей екатеринбурженку отправили в СИЗО

Сегодня, 19:36
Фото: 1MI
Женщина, которая пыталась продать собственного сына за 300 тысяч рублей в Екатеринбурге, пробудет под арестом два месяца. Такое решение принял суд Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Судья вынес постановление поместитьм ать под арест до 8 октября, пишет Ура.ру. Женщина была задержана в одном из торговых центров во время попытке передать сына.

Сообщения о том, что женщина собирается продать сына, появились после того, как она разместила объявление в социальных сетях. ей позвонили волонтеры и назначили встречу. О ней они заранее предупредили полицию.

В результате женщина была задержана, а ребенка забрали органы опеки.

Приятельница 36-летней жительницы Екатеринбурга рассказала о причинах поступка ее знакомой. По ее словам, семья имела кредиты, которые надо было оплачивать. родственники свердловчанки, по словам приятельницы, постоянно звонили и просили деньги. В результате женщина решила им помочь. Знакомая отмечает, что семья жила в достатке и без кредитов.

Супруг задержанной женщины не является родным мальчика. Он рассказал, что о планах супруги ничего не знал. По его словам, он планирует вернуть ребенка. Мужчина в тот день вернулся с работы и обнаружил, что ни супруги, ни ребенка дома нет. Через несколько часов он узнал о продаже сына.

Мужчина отмечает, что в семье есть еще пятеро детей. У них есть дом и квартира. Мальчика мужчина не бил, у них хорошие отношения.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Екатеринбург#Новости УрФО#Арест#Дети#Продажа#Торговля людьми
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