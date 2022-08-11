Работы тагильских художников выставили к 300-летию города в Екатеринбурге

Всего выставлено 120 работ 20 авторов: пять мастеров подносного промысла, четыре ювелира и 11 камнерезов. Также на экспозиции можно увидеть творения скульптора Виталия Стеканова, камнереза Виктора Васильева и многих других творческих личностей.