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Работы тагильских художников выставили к 300-летию города в Екатеринбурге

Работы тагильских художников выставили к 300-летию города в Екатеринбурге

Сегодня, 10:27
Фото: 1MI
Работы 20 художников из Нижнего Тагила представлены на выставке «Мастера с Лисьей горы».

Экспозиция организована в честь 300-летия города в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге. 

Первые посетители уже смогли познакомиться с тагильскими подносами, ювелирными и камнерезными произведениями, сообщает ТАСС.

Всего выставлено 120 работ 20 авторов: пять мастеров подносного промысла, четыре ювелира и 11 камнерезов. Также на экспозиции можно увидеть творения скульптора Виталия Стеканова, камнереза Виктора Васильева и многих других творческих личностей.

Продлится выставка до 13 ноября.

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#Елена Озерова#Общество#300 лет Нижнему Тагилу#Нижний Тагил#Выставка#Экспозиция#Художник#Тагильские художники
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