Работы тагильских художников выставили к 300-летию города в Екатеринбурге

Экспозиция организована в честь 300-летия города в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге.
Первые посетители уже смогли познакомиться с тагильскими подносами, ювелирными и камнерезными произведениями, сообщает ТАСС.
Всего выставлено 120 работ 20 авторов: пять мастеров подносного промысла, четыре ювелира и 11 камнерезов. Также на экспозиции можно увидеть творения скульптора Виталия Стеканова, камнереза Виктора Васильева и многих других творческих личностей.
Продлится выставка до 13 ноября.