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Рецидивист пытался на допросе убить ножницами следователя в Екатеринбурге

Рецидивист пытался на допросе убить ножницами следователя в Екатеринбурге

Сегодня, 16:49
Фото: СУ СКР по Свердловской области
На 17 лет колонии особого режима осужден рецидивист, который напал в Екатеринбурге на полицейского с ножницами прямо в отделении.

Находящийся в федеральном розыске преступник был доставлен в ОП №10 Екатеринбурга в ноябре 2021 года. При допросе в кабинете следователя, который расследовал дело о грабеже, злоумышленник схватил со стола ножницы и нанес сотруднику правоохранительных органов несколько ударов в шею и голову.

На помощь потерпевшему подоспели коллеги, которые обезвредили преступника. Пострадавший был доставлен в больницу с полученными травмами, где медики оказали ему помощь.

Сотрудники Следственного комитета допросили свидетелей, осмотрели место происшествия и орудие преступления. Обвиняемому были проведены различные экспертизы, он признан вменяемым. 

В результате, преступник был осужден на 13 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 2 года, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Фото: СУ СКР по Свердловской области
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#Евгения Сафина#Криминал#Екатеринбург#Новости УрФО#Преступник#Ножницы#Полиция#Суд#Рецидивист
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