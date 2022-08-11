Рецидивист пытался на допросе убить ножницами следователя в Екатеринбурге

Находящийся в федеральном розыске преступник был доставлен в ОП №10 Екатеринбурга в ноябре 2021 года. При допросе в кабинете следователя, который расследовал дело о грабеже, злоумышленник схватил со стола ножницы и нанес сотруднику правоохранительных органов несколько ударов в шею и голову.