Рецидивист пытался на допросе убить ножницами следователя в Екатеринбурге

Находящийся в федеральном розыске преступник был доставлен в ОП №10 Екатеринбурга в ноябре 2021 года. При допросе в кабинете следователя, который расследовал дело о грабеже, злоумышленник схватил со стола ножницы и нанес сотруднику правоохранительных органов несколько ударов в шею и голову.
На помощь потерпевшему подоспели коллеги, которые обезвредили преступника. Пострадавший был доставлен в больницу с полученными травмами, где медики оказали ему помощь.
Сотрудники Следственного комитета допросили свидетелей, осмотрели место происшествия и орудие преступления. Обвиняемому были проведены различные экспертизы, он признан вменяемым.
В результате, преступник был осужден на 13 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 2 года, сообщает СУ СКР по Свердловской области.