Ударил одноклассника ножницами: почему родителям третьеклассника из Нижнего Тагила не сообщили о травме ребенка?

Кто-то вспоминает школьные годы как лучшие в жизни, кто-то мечтает их скорее забыть. Практически у каждого в памяти есть набор эпизодов со школьными конфликтами. Спустя годы с трудом вспоминаешь, кто был прав, а кто виноват. А для педагогов эти разбирательства - ежедневная рутина. Но, относясь к ним как к обыденности, не забывают ли учителя о том, что под их опекой нежные детские души, которые так легко травмировать?