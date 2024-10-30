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Ножницы

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2024
Ножницы снова будут острыми как бритва: секреты быстрой заточки тупых лезвий
30 октября, 11:49
В любую щель залезет: чем можно почистить труднодоступные места в батарее
26 октября, 07:18
Пенсионерка в Екатеринбурге напала с ножницами на знакомую во время ссоры
В Екатеринбурге пожилая женщина набросилась с ножницами на знакомую, из-за чего та скончалась. Происшествие случилось на Шефской улице.
5 сентября, 11:24
2022
Рецидивист пытался на допросе убить ножницами следователя в Екатеринбурге
На 17 лет колонии особого режима осужден рецидивист, который напал в Екатеринбурге на полицейского с ножницами прямо в отделении.
11 августа 2022, 11:49
Мужчина с ножницами в салоне красоты Екатеринбурга преследовал сотрудницу
Сотруднице салона красоты в Екатеринбурге пришлось бежать от мужчины. Посетитель молча схватил ножницы и попытался на нее напасть.
3 февраля 2022, 05:39
2021
За нападение с ножницами на следователя в Екатеринбурге уральцу грозит пожизненное
На допросе у следователя рецидивист набросился на него с ножницами в Екатеринбурге. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.
19 ноября 2021, 10:31
2018
Жительница Волгограда порезала себе лицо ножницами ради алиби
20-летняя девушка из Волгограда украла у подруги 40 тыс. рублей и порезала себе лицо ножницами, чтобы отвести от себя подозрения в краже.
26 марта 2018, 06:15
2015
Ударил одноклассника ножницами: почему родителям третьеклассника из Нижнего Тагила не сообщили о травме ребенка?
Кто-то вспоминает школьные годы как лучшие в жизни, кто-то мечтает их скорее забыть. Практически у каждого в памяти есть набор эпизодов со школьными конфликтами. Спустя годы с трудом вспоминаешь, кто был прав, а кто виноват. А для педагогов эти разбирательства - ежедневная рутина. Но, относясь к ним как к обыденности, не забывают ли учителя о том, что под их опекой нежные детские души, которые так легко травмировать?
21 декабря 2015, 11:45

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