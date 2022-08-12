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С погибшим на Украине добровольцем простились под Талицей

С погибшим на Украине добровольцем простились под Талицей

Сегодня, 19:11
Фото: 1MI
Житель Талицкого городского округа Андрей Конищев погиб в ходе спецоперации на Украине. Туда он отправился добровольцем.

Алексей Конищев погиб во время боевых действий на Украине, куда отправился добровольцем.  Его похоронили сегодня 12 августа в Свердловской области. 

Об этом рассказал глава Талицкого ГО Александр Толкачев, пишет Е1. Он отметил, что Алексея знала вся Талица. Он прошёл две чеченские компании, а потом работал правоохранителем. 

Глава округа уточнил, что обстоятельства гибели мужчины неизвестны. У него остались пятеро детей и супруга. 

Городские власти планируют оказать поддержку семье погибшего. У него также остались родители. Брат Алексея тоже служил в правоохранительных органах. Он трагически погиб.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Талица#Погибшие#Смерть
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