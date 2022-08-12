С погибшим на Украине добровольцем простились под Талицей

Алексей Конищев погиб во время боевых действий на Украине, куда отправился добровольцем. Его похоронили сегодня 12 августа в Свердловской области.
Об этом рассказал глава Талицкого ГО Александр Толкачев, пишет Е1. Он отметил, что Алексея знала вся Талица. Он прошёл две чеченские компании, а потом работал правоохранителем.
Глава округа уточнил, что обстоятельства гибели мужчины неизвестны. У него остались пятеро детей и супруга.
Городские власти планируют оказать поддержку семье погибшего. У него также остались родители. Брат Алексея тоже служил в правоохранительных органах. Он трагически погиб.